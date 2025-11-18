El encendido oficial será el 28 de noviembre
El regalo gigante volverá a iluminar Mérida esta Navidad
Ya se pueden ver muchos adornos instalados por las calles del centro de la capital extremeña
El gigantesco regalo luminoso de 12 metros de altura vuelve a la céntrica fuente de la plaza de España por Navidad. Los operarios culminaron ayer la instalación del adorno y se trata del principal atractivo de la decoración navideña en la ciudad. Cabe recordar que la caja de grandes dimensiones con un lazo sustituyó el pasado año al tradicional árbol. La previsión es que el encendido oficial de las luces tenga lugar la tarde-noche del próximo 28 de noviembre, según fuentes municipales.
Reclamo turístico
Para que la Navidad brille más que nunca y llene de magia a Mérida en las fechas centrales de diciembre y enero, los preparativos de la festividad encaran ya su recta final. El alumbrado, además de ser un reclamo turístico, ayuda a reactivar el consumo en el comercio local, de ahí el esmero del ayuntamiento para presentarlo cada año más atrayente. El espíritu navideño llegará otra vez a Emerita Augusta con una amplia programación cultural que se prolongará más de un mes.
- Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
- Mérida lanza una iniciativa para construir una ciudad más inclusiva, diversa y cohesionada
- Tres heridos en una salida de vía cerca de Mérida
- Andy, sobre su pelea con Lucas tras su concierto en Extremadura: 'Nos tuvieron que separar, nos dijimos de todo y hubo objetos voladores
- La Justicia reactiva la denuncia de Fondenex y pone bajo lupa las obras de la plaza de Santa Eulalia en Mérida
- Desmantelan un narcopiso por segunda vez en Mérida que vendía cocaína y heroína desde un balcón
- Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio
- Antonio Luis Falcón, chef talentoso y propietario de Agallas, abrirá su segundo restaurante en Mérida