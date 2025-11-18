El regalo gigante volverá a iluminar Mérida esta Navidad

El gigantesco regalo luminoso de 12 metros de altura vuelve a la céntrica fuente de la plaza de España por Navidad. Los operarios culminaron ayer la instalación del adorno y se trata del principal atractivo de la decoración navideña en la ciudad. Cabe recordar que la caja de grandes dimensiones con un lazo sustituyó el pasado año al tradicional árbol. La previsión es que el encendido oficial de las luces tenga lugar la tarde-noche del próximo 28 de noviembre, según fuentes municipales.

Reclamo turístico

Para que la Navidad brille más que nunca y llene de magia a Mérida en las fechas centrales de diciembre y enero, los preparativos de la festividad encaran ya su recta final. El alumbrado, además de ser un reclamo turístico, ayuda a reactivar el consumo en el comercio local, de ahí el esmero del ayuntamiento para presentarlo cada año más atrayente. El espíritu navideño llegará otra vez a Emerita Augusta con una amplia programación cultural que se prolongará más de un mes.