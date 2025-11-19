Dos conductores sin carné, uno menor de edad, sorprendidos por la Policía Local de Mérida

La Policía Local de Mérida ha realizado durante la pasada semana (del 10 al 16 de noviembre) un total de 22 diligencias relacionadas con siniestralidad vial en la ciudad. De ellas, 17 han estado relacionadas con daños materiales, dos por conducción sin permiso y tres con lesiones. Estas últimas se produjeron debido a un atropello en el Paseo de Roma.

Dos coches de la Policía Local de Mérida. / Alberto Manzano

22 Pruebas de alcoholemia

Se han elaborado, asimismo, dos atestados por el delito de conducir sin haber obtenido nunca el permiso, uno de ellos por parte de un menor de edad, según ha informado el ayuntamiento. De igual modo, en el ámbito de la seguridad preventiva, la Policía Local ha realizado 22 pruebas de alcoholemia, con dos positivas y sus correspondientes denuncias.