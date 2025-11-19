Los Guilles, a la búsqueda de chollo inmobiliario en Mérida

Entre uno y otro se aprecia bastante confianza y admiración mutua. Los dos reconocen a El Periódico Extremadura que de vez en cuando no coinciden en todas sus ideas, pero las exponen y debaten sin ningún tipo de problema. Les sirve para enriquecerse. Guillermo Sancho y su hijo Guillermo Sancho tienen en común algo más que un nombre y un apellido. Padre (jefe del negocio) e hijo (trabajador) comparten el día a día desarrollando el mismo trabajo en Sancho Paredes Servicios Inmobiliarios, ubicada en la travesía Mártir Santa Eulalia, en Mérida.

Los alquileres están caros

Todo el mundo los conoce como los Guilles y son expertos en el mercado inmobiliario para cualquier persona que busca comprar o alquilar una vivienda en Mérida. Sus mañanas entre semanas son de visitas, llamadas, mensajes y notarios. Ambos explican que lo que está pasando actualmente en el sector se debe a diferentes causas, pero sobre todo a la escasa oferta y una muy alta demanda. “El principal problema en estos momentos es la escasez de casas en el mercado y pasa a nivel nacional. Lo que está en precio se vende enseguida. Los alquileres están caros y la gente está intentando comprar dada la rentabilidad de cara al futuro. Y todo esto encarece los precios, así como que no se está construyendo los suficientes inmuebles nuevos. Alquilar un piso en la ciudad roza ya de media los 600 euros y comprarlo unos 100.000-120.000 euros".

Los Guilles de la capital extremeña. / Javier Cintas

Buen jefe

Cuando salen de la oficina cambian totalmente el chip y dejan de ser jefe y empleado para convertirse en padre e hijo, aunque hay ciertas ocasiones que resulta inebitable llevarse el trabajo a casa, han resaltado durante la entrevista. "Es un privilegio trabajar con mi padre porque aprendes mucho de él. Es un buen jefe, pero a veces también discutimos", ha asegurado. El progenitor igualmente ve ventajas en tener a su hijo compañero de profesión. "Con tu hijo tienes más confianza a la hora de transmitirle las cosas que con alguien ajeno y nos permite pasar más tiempo juntos", ha dicho con una gran sonrisa.