Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El próximo sábado 29 de noviembre

De la radio a la plaza de España: la Navidad en Mérida arrancará con un fiestón de Europa FM

El show durará seis horas y será gratuito

El alumbrado navideño del pasado año en la plaza de España de Mérida.

El alumbrado navideño del pasado año en la plaza de España de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Sin música no hay fiesta, y en esta ocasión será la radio quien marque el ritmo con sus mejores canciones. El evento musical '¡Hola Mérida, arranca la Navidad con Europa FM!' llega por primera vez el sábado 29 de noviembre a capital extremeña, donde se celebrará en la plaza de España, de 18.00 a 24.00 horas, con música para toda la familia, especialmente para el público joven. Se trata de evento de carácter gratuito que contará con regalos, sorpresas y animación, que ha sido presentado este miércoles por las concejalas Ana Aragoneses y Laura Iglesias, junto al director regional de Atresmedia Radio Extremadura, Paco Vadillo.

Cañón de nieve artificial

Este evento, organizado por AtresMedia y patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida, tiene como objetivo inaugurar la programación navideña de la ciudad y acercar al público tanto "los éxitos actuales como aquellos favoritos de años anteriores, siempre con una gran dosis de energía positiva y con espacios pensados para todas las edades", ha explicado Aragoneses. Así, el DJ de Producciones Artísticas Yorik, comenzará a las 18.00 horas, y habrá un cañón de nieve artificial para los más pequeños, tras lo cual, a las 19.00 horas, la DJ emeritense Amanda Gris pinchará temas más comerciales y reconocidos.

Presentación de la actividad musical.

Presentación de la actividad musical. / Ayuntamiento de Mérida

Hostelería y comercio local

A partir de las 20.00 horas, los colaboradores de 'Cuerpos Especiales', del programa de la cómica Eva Soriano, Javi Sánchez, Xavi Alfaro y Nia, ofrecerán su sesión hasta las 00.00 de la noche con los temas más actuales. Aragoneses ha indicado que la iniciativa persigue por un lado atraer al público de localidades de toda la región para que pasen el día en Mérida, "consumiendo en el comercio local en unas fechas tan importantes y, especialmente, en la hostelería de la capital autonómica".

"Participar, bailar y disfrutar"

Asimismo, también se pretende dar respuesta a la demanda de los jóvenes emeritenses "de contar con más actividades lúdicas y musicales", ha señalado. Del mismo modo, el director de AtresMedia Extremadura, Paco Vadillo, ha expresado su deseo de que esta "fiesta se convierta en una tradición" y ha animado a la gente a "participar y disfrutar".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
  2. El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
  3. Tres heridos en una salida de vía cerca de Mérida
  4. Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta
  5. La Justicia reactiva la denuncia de Fondenex y pone bajo lupa las obras de la plaza de Santa Eulalia en Mérida
  6. Desmantelan un narcopiso por segunda vez en Mérida que vendía cocaína y heroína desde un balcón
  7. Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio
  8. Mérida lanza una iniciativa para construir una ciudad más inclusiva, diversa y cohesionada

De la radio a la plaza de España: la Navidad en Mérida arrancará con un fiestón de Europa FM

De la radio a la plaza de España: la Navidad en Mérida arrancará con un fiestón de Europa FM

Los Guilles, a la búsqueda de chollo inmobiliario en Mérida

Los Guilles, a la búsqueda de chollo inmobiliario en Mérida

Sorteazo en Mérida por apoyar al comercio de proximidad: así optarás a uno de los 35 carros de la compra

Sorteazo en Mérida por apoyar al comercio de proximidad: así optarás a uno de los 35 carros de la compra

Dos conductores sin carné, uno menor de edad, sorprendidos por la Policía Local de Mérida

Dos conductores sin carné, uno menor de edad, sorprendidos por la Policía Local de Mérida

El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026

El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026

Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta

Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta

De las Heras pone punto y aparte a su carrera política al renunciar como concejal en Mérida por motivos laborales

De las Heras pone punto y aparte a su carrera política al renunciar como concejal en Mérida por motivos laborales

El regalo gigante volverá a iluminar Mérida esta Navidad

El regalo gigante volverá a iluminar Mérida esta Navidad
Tracking Pixel Contents