Del 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre
Sorteazo en Mérida por apoyar al comercio de proximidad: así optarás a uno de los 35 carros de la compra
El ayuntamiento emeritense busca acercar los negocios de toda la vida al público más joven
En unos tiempos en los que internet gana cada día más seguidores, todavía hay jóvenes que compran en sentido opuesto a esta tendencia y apuestan por las tiendas de toda la vida. Por ello, el Ayuntamiento de Mérida ha lanzado la segunda edición de la campaña 'Make Comercio Local Cool Again - Hagamos grande el comercio local', con el objetivo de atraer al público más adolescente y juvenil hacia el comercio de proximidad, en la que sorteará 35 carros de la compra de la marca Rolser, personalizados con símbolos característicos de la capital extremeña. El sorteo, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la concejala de Comercio, Laura Iglesias, se realizará a través de las redes sociales del consistorio con 10 carros, mientras que los otros 25 restantes se asignarán mediante tickets de compra en cualquier tienda, rellenando un formulario.
Black Friday y Navidad
En concreto, la segunda fase de la campaña comenzará el próximo 21 de noviembre y estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2025, ambos inclusive, "coincidiendo con fechas clave como son el Black Friday y Navidad, para fomentar el comercio local", ha asegurado Iglesias. En su intervención, la edil ha destacado el éxito de la primera fase de la campaña, que alcanzó más de 90.000 visualizaciones en TikTok e Instagram y llegó a casi 50.000 cuentas, y se presentaron un total de 310 tickets de compra en los negocios de la ciudad. Por ahora, vuelven a apostar por el comercio de proximidad, para "acercar a las nuevas generaciones y consolidarlo como motor económico de nuestras barriadas", ha señalado. Finalmente, la concejala ha resaltado la importancia de que los jóvenes consumidores "elijan el comercio local como su primera opción para la Navidad que se acerca y ha expresado su deseo de que esta segunda edición tenga muchísimo éxito".
- Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
- Tres heridos en una salida de vía cerca de Mérida
- Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta
- La Justicia reactiva la denuncia de Fondenex y pone bajo lupa las obras de la plaza de Santa Eulalia en Mérida
- Desmantelan un narcopiso por segunda vez en Mérida que vendía cocaína y heroína desde un balcón
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
- Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio
- Mérida lanza una iniciativa para construir una ciudad más inclusiva, diversa y cohesionada