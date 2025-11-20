Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida

Antes de ser lo que es actualmente, un espacio gastronómico para saborear los famosos poke bowl (se trata de una ensalada hawaiana que mezcla alimentos saludables, frescos y de calidad) y que lleva por nombre PŌKÏ-to, el local fue una heladería hace unos meses. Este céntrico negocio situado en la calle Félix Valverde Lillo acaba de abrir de la mano de Isma Álvarez, un joven experimentado desde hace tiempo en el mundo de la nutrición y también del deporte en la capital extremeña.

Nueva apertura culinaria en la capital extremeña. / Javier Cintas

Ganas de hincarle el diente

La inauguración del establecimiento está al caer y ya son bastantes los curiosos que tienen ganas de hincarle el diente a algunos de los alimentos que se despacharán aquí. Los pokes son una opción perfecta para comer rico y sano. Los tienen de diferentes tipos y siempre hay que empezar con una buena base de arroz, quinoa o ensalada, y después añadirle alguna de las siguientes proteínas: atún, salmón, langostino, pollo, tofu... Y luego se combinan con otras viandas como cebolla roja o caramelizada, maíz, pepino, edamame, tomate cherry, brotes de soja, zanahoria, remolacha, jalapeños, queso crema, piña, mango, aguacate o alga wakame. A esto hay que agregarle una salsa a elegir entre varias. El mostrador presenta los ingredientes para poder conformar el poke al gusto de cada uno y se puede perdir para comer en el local o para llevar.