El próximo 11 de abril
Éxito fulminante de la Media Maratón de Mérida: agota sus 2.500 dorsales en 40 minutos a varios meses de la prueba
La cita deportiva atrae a corredores de diferentes puntos de España y de otros países, ya que se trata de uno de los recorridos más espectaculares en competiciones de esta índole
La Media Maratón de la capital extremeña ha vuelto a colgar el cartel de completo para la carrera del próximo 11 de abril en cuestión de unos 40 minutos (otros años tardaron varias horas en agotar las inscripciones). Los 2.500 dorsales ofertados este jueves han volado y muchas personas se han quedado sin ellos. Ahora solamente les queda cruzar los dedos y apuntarse a la lista de espera. La cita deportiva cumple en 2026 dos décadas y asume oficialmente el título de Campeonato de España de Ruta. "Gracias, gracias y gracias. Sólo tenemos palabras de gratitud ante la respuesta a la apertura de inscripciones, agotadas en tan sólo 40 minutos", ha dicho la Asociación de Atletas Populares de Mérida.
21.000 metros
Tanto el respaldo institucional como el de los patrocinadores lo ha agradecio el colectivo. La emblemática carrera de 21 kilómetros cada vez es más atractiva para el deportista popular y profesional, los que han conseguido que la prueba tenga tantísima demanda en los últimos años. Cabe destacar que la cita deportiva atrae a corredores de diferentes puntos de España y de otros países, ya que se trata de uno de los recorridos más espectaculares y bonitos en competiciones de esta índole en Europa.
