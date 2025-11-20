Jornada lúdica
Mucha diversión en la Ciudad de la Infancia para los peques del Miguel de Cervantes de Mérida
Un total de 63 escolares de entre 3 y 5 años disfrutaron de una mañana de juego saludable
Los peques de Infantil del CEIP Miguel de Cervantes de Mérida han dejado este jueves las aulas vacías (con permiso de sus profesores) para pasárselo pipa en el parque de moda donde quieren jugar todos los niños emeritenses. Un total de 63 alumnos de entre 3 y 5 años han sustituído los libros por los columpios de la Ciudad de la Infancia. Este acontecimiento ha tenido la finalidad de fomentar los derechos y deberes de los menores relacionados con el entretenimiento saludable.
20N
La iniciativa, enmarcada en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, nace de una propuesta del citado centro educativo, tal y como ha indicado la edil de Educación, Susana Fajardo, quien ha estado acompañada por la concejala de Comercio, Laura Iglesias. Ambas han asistido a la activiad junto a los escolares.
Experiencia maravillosa
Así, Fajardo ha señalado que esta propuesta, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento, es "muy buena" y "merece la pena" repetirse cada año, para que "todos los centros puedan participar y desarrollar nuevas iniciativas que complementen su labor pedagógica". Además, la delegada socialista ha expresado su "deseo" de que cada 20 de noviembre se convierta en una fecha para celebrar este día, y ha asegurado que la iniciativa será todo un "éxito". Por su parte, la maestra del CEIP Miguel de Cervantes de Mérida Lucía Ramos ha destacado que se trata de una "experiencia maravillosa" para que los escolares del centro "disfruten de su derecho a jugar mediante manualidades y un recorrido en el tren turístico para conocer la capital regional".
