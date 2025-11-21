Merecidísimo y sentido homenaje a María Bazaga en Mérida cuando se cumple un año de su muerte

Familiares, amigos, compañeros y autoridades políticas locales rindieron ayer un sentido y merecido homenaje a María Bazaga Grande, antigua presidenta de Plena Inclusión Mérida. El pasado 3 de octubre de 2024, con tan solo 54 años de edad, murió por culpa de un cáncer que no pudo superar. Agradecimiento eterno, admiración y cariño fueron los conceptos más repetidos en los diferentes actos programados con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Entre los asistentes en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba estaba el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.

Premios María Bazaga

Los actos estuvieron marcados por el descubrimiento de una placa en memoria de una grandísima y reconocida mujer que nunca dudó en compartir pasión y conocimientos con sus compañeros, un vídeo especial que recogía numerosos momentos vividos con la gente que tanto la quería, varias intervenciones, actuación musical y por la noticia de la futura creación de los Premios María Bazaga. El galardón distinguirá a trabajadores y colectivos que destacen por su aportación y ayuda a las personas con discapacidad intelectual. Sus seres queridos estuvieron arropados en todos los instantes.

La capital extremeña dedicó un emotivo homenaje a María Bazaga. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña dedicó un emotivo homenaje a María Bazaga. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña dedicó un emotivo homenaje a María Bazaga. / Ayuntamiento de Mérida