Cortes de tráfico previstos para la semana que viene en Mérida ante el montaje de una grúa y obras

La instalación de una grúa y obras en el pavimento afectarán la semana que viene a la circulación de varias calles de la ciudad. Según ha informado el Ayuntamiento de Mérida hay afectaciones previstas para el lunes y el martes.

Lunes 24 de noviembre

El montaje de una grúa en el céntrico Mercado de Calatrava obligará a cortar Félix Valverde Lillo desde las 07.00 de la mañana hasta las 18.30 horas. Los garajes situados por encima del corte de la citada vía podrán salir por ella y Arzobispo Mausona. Las cocheras de la parte baja podrán entrar por la calle Trajano y salir en el sentido habitual por la plaza de España.

De igual forma, el lunes 24 de noviembre se cortará un carril de la transitada avenida de Extremadura a causa de unas obras previstas en el pavimento, a partir de las 08.00 y hasta las 14.00. Habrá un paso alternativo para que los vehículos circulen en ambos sentidos.

Plaza de la Basílica de Santa Eulalia en Mérida. / Javier Cintas

Martes 25 de noviembre

De nuevo, la calle Félix Valverde Lillo se verá afectada con los mismos horarios que el citado lunes por la colocación de la grúa.