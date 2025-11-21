En el centro de la ciudad
Cortes de tráfico previstos para la semana que viene en Mérida ante el montaje de una grúa y obras
Félix Valverde Lillo y avenida de Extremadura
La instalación de una grúa y obras en el pavimento afectarán la semana que viene a la circulación de varias calles de la ciudad. Según ha informado el Ayuntamiento de Mérida hay afectaciones previstas para el lunes y el martes.
Lunes 24 de noviembre
El montaje de una grúa en el céntrico Mercado de Calatrava obligará a cortar Félix Valverde Lillo desde las 07.00 de la mañana hasta las 18.30 horas. Los garajes situados por encima del corte de la citada vía podrán salir por ella y Arzobispo Mausona. Las cocheras de la parte baja podrán entrar por la calle Trajano y salir en el sentido habitual por la plaza de España.
De igual forma, el lunes 24 de noviembre se cortará un carril de la transitada avenida de Extremadura a causa de unas obras previstas en el pavimento, a partir de las 08.00 y hasta las 14.00. Habrá un paso alternativo para que los vehículos circulen en ambos sentidos.
Martes 25 de noviembre
De nuevo, la calle Félix Valverde Lillo se verá afectada con los mismos horarios que el citado lunes por la colocación de la grúa.
