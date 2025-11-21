Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el centro de la ciudad

Cortes de tráfico previstos para la semana que viene en Mérida ante el montaje de una grúa y obras

Félix Valverde Lillo y avenida de Extremadura

Las obras para transformar el histórico inmueble toman impulso.

Las obras para transformar el histórico inmueble toman impulso. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La instalación de una grúa y obras en el pavimento afectarán la semana que viene a la circulación de varias calles de la ciudad. Según ha informado el Ayuntamiento de Mérida hay afectaciones previstas para el lunes y el martes.

Lunes 24 de noviembre

El montaje de una grúa en el céntrico Mercado de Calatrava obligará a cortar Félix Valverde Lillo desde las 07.00 de la mañana hasta las 18.30 horas. Los garajes situados por encima del corte de la citada vía podrán salir por ella y Arzobispo Mausona. Las cocheras de la parte baja podrán entrar por la calle Trajano y salir en el sentido habitual por la plaza de España.

De igual forma, el lunes 24 de noviembre se cortará un carril de la transitada avenida de Extremadura a causa de unas obras previstas en el pavimento, a partir de las 08.00 y hasta las 14.00. Habrá un paso alternativo para que los vehículos circulen en ambos sentidos.

Plaza de la Basílica de Santa Eulalia en Mérida.

Plaza de la Basílica de Santa Eulalia en Mérida. / Javier Cintas

Martes 25 de noviembre

De nuevo, la calle Félix Valverde Lillo se verá afectada con los mismos horarios que el citado lunes por la colocación de la grúa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
  2. El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
  3. Mudanza en la plaza de España: el mítico quiosco de Mérida cambia de sitio
  4. Tres heridos en una salida de vía cerca de Mérida
  5. Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta
  6. La Justicia reactiva la denuncia de Fondenex y pone bajo lupa las obras de la plaza de Santa Eulalia en Mérida
  7. Desmantelan un narcopiso por segunda vez en Mérida que vendía cocaína y heroína desde un balcón
  8. Los Guilles, a la búsqueda de chollo inmobiliario en Mérida

Cortes de tráfico previstos para la semana que viene en Mérida ante el montaje de una grúa y obras

Cortes de tráfico previstos para la semana que viene en Mérida ante el montaje de una grúa y obras

Merecidísimo y sentido homenaje a María Bazaga en Mérida cuando se cumple un año de su muerte

Merecidísimo y sentido homenaje a María Bazaga en Mérida cuando se cumple un año de su muerte

Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida

Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida

Nacho Vigalondo recibe el Premio Miradas y alaba el Festival de Cine Inédito de Mérida

Nacho Vigalondo recibe el Premio Miradas y alaba el Festival de Cine Inédito de Mérida

Mucha diversión en la Ciudad de la Infancia para los peques del Miguel de Cervantes de Mérida

Mucha diversión en la Ciudad de la Infancia para los peques del Miguel de Cervantes de Mérida

Éxito fulminante de la Media Maratón de Mérida: agota sus 2.500 dorsales en 40 minutos a varios meses de la prueba

Éxito fulminante de la Media Maratón de Mérida: agota sus 2.500 dorsales en 40 minutos a varios meses de la prueba

Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida

Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida

“Cáceres ya no es la locomotora del turismo extremeño, y eso es gravísimo. Mérida nos gana”

“Cáceres ya no es la locomotora del turismo extremeño, y eso es gravísimo. Mérida nos gana”
Tracking Pixel Contents