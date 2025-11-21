Renovación integral
Mérida reestrena el parque de los Enamorados después de una larga espera
Los vecinos han aplaudido el cambio de "look" del céntrico espacio verde, aunque se han quejado de la tardanza de las obras
Su reapertura al público se ha hecho esperar más de la cuenta porque la empresa Eulen no ha cumplido los plazos acordados con el ayuntamiento emeritense. Han sido necesarios nueve meses para terminar la reforma integral del céntrico parque López de Ayala (también conocido como parque de los Enamorados) y su plazo de ejecución era de 90 días. Debido a la tardanza de las actuaciones, el Gobierno local ha decidido multar a la entidad encargada de las obras para combatir las demoras y para que los trabajos se entreguen en tiempo. La medida busca poner freno a la falta de compromiso.
Fuentes caninas y aparcabicicletas
"Estamos contentos" con las labores realizadas, pero "han tardado muchísimo", han asegurado varios vecinos a El Periódico Extremadura. Cabe destacar que la renovación completa de este espacio ha supuesto la mejora de su accesibilidad y del arbolado, cambio del mobiliario, instalación de una nueva red de riego y de alumbrando público, así como fuentes caninas y aparcabicicletas.
