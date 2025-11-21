En la calle Federico García Lorca
Un motorista de 73 años herido en la cabeza y abdomen tras chocar contra un coche en Calamonte
El afectado ha tenido que ser trasladado con varios traumatismos hasta el Hospital de Mérida
Un motorista ha resultado herido este viernes en un accidente de tráfico que ha tenido lugar a las 13.30 de la tarde en la calle Federico García Lorca de la localidad de Calamonte. En el suceso se han visto implicados el conductor de la moto y el piloto de un coche al colisionar los dos vehículos, según los datos que ha facilitado a este diario el 112 de Extremadura.
Sanitarios y policías
Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una patrulla de la Policía Local del municipio. El motorista herido, de 73 años, presentaba traumatismo abdominal y craneal, y tras ser atendido en el lugar del siniestro, ha sido trasladado hasta el Hospital de Mérida.
