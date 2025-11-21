Nacho Vigalondo recibe el Premio Miradas y alaba el Festival de Cine Inédito de Mérida

El director de cine, actor y presentador Nacho Vigalondo recibió ayer el Premio Miradas en la inauguración de la XX edición del Festival de Cine Inédito en Mérida. En rueda de prensa, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, dijo que este certamen siempre ha perseguido un objetivo "muy ambicioso", traer las "mejores" películas nacionales e internacionales premiadas en grandes festivales de todo el mundo para que pudieran verse en la ciudad antes de su estreno comercial.

Referente en la región

Aunque el objetivo no ha cambiado y su esencia "sigue ahí", el regidor incidió que lo que sí ha variado es "la dimensión y como se consume actualmente el cine por las plataformas". "Ahora Mérida es un referente dentro de los festivales de cine de Extremadura por la calidad de su programación y esa capacidad única de destilar lo mejor de la temporada, películas que luego tendrán un largo recorrido antes que sean conocidas", manifestó el primer edil de la capital extremeña. Ante esto, hizo referencia a 'Emilia Pérez' y 'La Estrella Azul', ganadoras del Premio del Público a la Mejor Película los dos últimos años, que luego triunfaron en los Óscar y los Goya. De igual manera, apuntó que la ciudad "apuesta por el cine en las salas de cine, como experiencia compartida", y celebró las dos décadas de este festival ya que ha traído "el mejor cine" a la región.

Nacho Vigalondo, director de cine, y el periodista Pedro Vallín durante una interesante charla en el Hotel Nova Roma, ayer por la tarde. / Festival de Cine Inédito de Mérida

Comunidad educativa

Por su parte, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, recalcó que este evento cultural "contempla la educación y el cine con el público joven y con la comunidad educativa". Como parte de este festival, Vigalondo participó este pasado jueves en el Hotel Nova Roma en un diálogo de cine con el periodista Pedro Vallín, así como en un encuentro con alumnos de centros educativos para hablar su película, 'Daniela forever', según informó el ayuntamiento de la capital autonómica en una nota.

Para Vallín, el director es "una de las personas más inteligentes del cine español, de las más reflexivas sobre lo que hace" y su cine "tiene unas peculiaridades únicas en el mundo, en la combinación de vehicular experiencias personales en lecturas de cine fantástico y de ciencia ficción" lo que le convierte "en un cineasta sin ningún correlato paralelo". Por su parte, Vigalondo señaló que "hay muchos alicientes para venir" al festival en el que "disfrutó de lo lindo" en los distintos actos programados.