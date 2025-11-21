Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida

El patrimonio que emerge bajo el suelo de la capital extremeña ha proporcionado una nueva sorpresa. Las excavaciones arqueológicas siguen destapando la increíble historia de la ciudad. Casi un año después de acometer el derribo de una céntrica vivienda, situada en las calles Graciano y John Lennon, las catas que llevan realizando durante un tiempo los arqueólogos del Consorcio han sacado a luz un trozo de una muralla medieval que cuenta con unos tres metros de anchura.

Restos encontrados durante los trabajos en el solar donde se derribó una casa, situado en las calles Graciano y Lennon. / El Periódico Extremadura

Caudal de información

Estos restos se tratan de un hallazgo importante y aportarán un caudal de información a los especialistas. El estudio de la estructura les permitirá seguir conociendo con detalle el pasado de esa época en Mérida. Tal y como explicó hace unos meses el Consorcio de la Ciudad Monumental, cuando se empezó a excavar en la parcela, los expertos localizaron muros de grandes dimensiones que podrían tener alguna relación con un edificio público de la época Bajo Imperio Romano y otros elementos de una posible muralla que corresponden a la Baja Edad Media, pero a medida que han ido moviendo la tierra, la historia de Emerita Augusta ha pedido paso, emergiendo con fuerza de los pies de quienes se encuentran excavándola. En los citados trabajos, no se descarta que aparezcan nuevos tesoros del museo que está enterrado en el subsuelo.