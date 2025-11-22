Grandes actuaciones
Pablo López será uno de los cabezas de cartel del Stone&Music Festival de Mérida 2026
El artista andaluz actuará el 13 de junio
Pablo López se ha sumado al cartel de Stone&Music Festival de Mérida 2026 para el 13 de junio. El cantante y compositor malagueño presentará su nueva gira 'El Niño del Espacio' en el majestuoso Teatro Romano. Será la única parada del artista en Extremadura y su tercera vez en este certamen musical, un evento que ya disfrutó de su talento en el 2018 y 2020.
Venta de entradas
Las entradas se ponen a la venta el próximo martes, 25 de noviembre, a las 11:00 horas, en la web oficial del Stone&Music Festival y en la taquilla física ubicada en la plaza de España, que permanecerá abierta en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. La organización insiste en la importancia de adquirir las entradas en los puntos oficiales para evitar problemas.
‘El Niño del Espacio’
‘El Niño del Espacio’ es el primer adelanto del próximo álbum del artista andaluz y también el nombre elegido para la gira con la que promete “dejar huella en todos los escenarios”. Pablo López se embarcará en un tour por los principales teatros del país con un excelente repertorio que incluye “sus grandes éxitos y las nuevas obras de su esperado álbum”.
