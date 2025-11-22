Carnaval Romano
Unos premios muy carnavaleros en Mérida: ¡mira todas las fotos de la entrega de las Turutas de Oro 2025!
Ha sido una gala deslumbrante, llena de muchas emociones, música y también reivindicaciones
El Teatro María Luisa de Mérida ha sido esta mañana escenario de los premios Turuta de Oro 2025, una celebración muy emotiva a la que han asistido, entre otras autoridades, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y amantes del Carnaval Romano. Ha sido una gala deslumbrante, llena de muchas emociones, música y reivindicaciones.
Carolina Fernández La Chispa
El certamen, fue presentado por el periodista Paco Vadillo y en esta ocasión los galardones han sido para Celia Lafuente y Sergio Román 'Yeyi', así como la comparsa 'La J'otra' que este año ha cumplido 25 años. En la ceremonia se han escuchado pasodobles inéditos a los reconocidos y, además, se ha reivindicado el papel de la mujer carnavalera. Carolina Fernández La Chispa ha interpretado, a capela, con su maravillosa voz, un pasodoble contra la violencia machista y el papel secundario de la mujer en la sociedad. El regidor y la concejala de Festejos, Ana Aragoneses, han entregado las distinciones. La gala ha finalizado con la actuación del Cuarteto gaditano del Gago. Lo importante era divertirse y eso lo consiguieron.
