Carnaval Romano

Unos premios muy carnavaleros en Mérida: ¡mira todas las fotos de la entrega de las Turutas de Oro 2025!

Ha sido una gala deslumbrante, llena de muchas emociones, música y también reivindicaciones

Un torrente de emociones en los premios Turuta de Oro 2025.

Un torrente de emociones en los premios Turuta de Oro 2025. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Teatro María Luisa de Mérida ha sido esta mañana escenario de los premios Turuta de Oro 2025, una celebración muy emotiva a la que han asistido, entre otras autoridades, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y amantes del Carnaval Romano. Ha sido una gala deslumbrante, llena de muchas emociones, música y reivindicaciones.

Carolina Fernández La Chispa

El certamen, fue presentado por el periodista Paco Vadillo y en esta ocasión los galardones han sido para Celia Lafuente y Sergio Román 'Yeyi', así como la comparsa 'La J'otra' que este año ha cumplido 25 años. En la ceremonia se han escuchado pasodobles inéditos a los reconocidos y, además, se ha reivindicado el papel de la mujer carnavalera. Carolina Fernández La Chispa ha interpretado, a capela, con su maravillosa voz, un pasodoble contra la violencia machista y el papel secundario de la mujer en la sociedad. El regidor y la concejala de Festejos, Ana Aragoneses, han entregado las distinciones. La gala ha finalizado con la actuación del Cuarteto gaditano del Gago. Lo importante era divertirse y eso lo consiguieron.

TEMAS

