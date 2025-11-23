Navilandia
Entre la felicidad y la magia: los niños de Mérida dan la bienvenida al parque de atracciones navideño
La Navidad echa a andar en la capital extremeña
El Ifeme de la capital extremeña vuelve a convertirse en un parque de atracciones navideño (un plan perfecto para ir en familia o amigos en estas fechas tan mágicas y señaladas). Aunque las luces de Navidad no se encenderán de forma oficial hasta el próximo 28 de noviembre (Black Friday), uno de los atractivos estrella para los más pequeños de las casas emeritenses se puso ayer en marcha con una nueva edicón de Navilandia. Los cacharritos dieron sus primeras vueltas.
Pista de hielo y food trucks
Entre adornos iluminados y espíritu navideño, el Instituto Ferial de Mérida ofrece una oferta de ocio importante y divertida para todo el mundo que quiera echar un buen rato. Sus instalaciones albergan una pista de hielo, casita de Papá Noel, una pequeña noria, food trucks... Todo un espectáculo. Al margen de las distintas atracciones de Navilandia, la ciudad contará también con otras muchas actividades durante la Navidad dada la gran agenda que tiene programada el ayuntamiento.
- Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
- Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida
- Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta
- Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida
- La Justicia reactiva la denuncia de Fondenex y pone bajo lupa las obras de la plaza de Santa Eulalia en Mérida
- Los Guilles, a la búsqueda de chollo inmobiliario en Mérida
- Mérida reestrena el parque de los Enamorados después de una larga espera