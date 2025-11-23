Entre la felicidad y la magia: los niños de Mérida dan la bienvenida al parque de atracciones navideño

El Ifeme de la capital extremeña vuelve a convertirse en un parque de atracciones navideño (un plan perfecto para ir en familia o amigos en estas fechas tan mágicas y señaladas). Aunque las luces de Navidad no se encenderán de forma oficial hasta el próximo 28 de noviembre (Black Friday), uno de los atractivos estrella para los más pequeños de las casas emeritenses se puso ayer en marcha con una nueva edicón de Navilandia. Los cacharritos dieron sus primeras vueltas.

Pista de hielo y food trucks

Entre adornos iluminados y espíritu navideño, el Instituto Ferial de Mérida ofrece una oferta de ocio importante y divertida para todo el mundo que quiera echar un buen rato. Sus instalaciones albergan una pista de hielo, casita de Papá Noel, una pequeña noria, food trucks... Todo un espectáculo. Al margen de las distintas atracciones de Navilandia, la ciudad contará también con otras muchas actividades durante la Navidad dada la gran agenda que tiene programada el ayuntamiento.

Navilandia vuelve a Mérida carga de diversión. / Ayuntamiento de Mérida

Navilandia vuelve a Mérida carga de diversión. / Ayuntamiento de Mérida

Navilandia vuelve a Mérida carga de diversión. / Ayuntamiento de Mérida

Navilandia vuelve a Mérida carga de diversión. / Ayuntamiento de Mérida

Navilandia vuelve a Mérida carga de diversión. / Ayuntamiento de Mérida