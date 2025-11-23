Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La suerte está echada y Mérida ya conoce el orden de actuación del Carnaval Romano 2026

La chirigota 'Las justinas' abrirá el certamen

Imagen de un momento del sorteo. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El próximo Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida ya está determinado y tiene su hoja de ruta. El esperado certamen carnavalesco de la capital extremeña se abrirá el próximo 30 de enero al compás de la chirigota 'Las justinas', según el sorteo celebrado hoy en el Centro Cultural Alcazaba para determinar el orden de actuación.

Categoría adulta

En concreto, las semifinales de la categoría adulta se celebrarán el 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Teatro María Luisa, según ha informado el ayuntamiento emeritense. En la primera actuarán cinco chirigotas y una comparsa, en la segunda, un coro, cuatro chirigotas y tres comparsas, y en la tercera, un coro, tres chirigotas, dos comparsas y un cuarteto. Así, el viernes se subirán a las tablas carnavaleras 'Las justinas', 'Desiguales', 'Las del fresco', la Comparsa 'El Mirador', Los paveras y 'Lokacostao'. El sábado será el turno del Coro 'Dame veneno', 'La Marara', 'Las Fanáticas', 'Los que faltaban', 'Los Camandulas', 'Los bandoleros' y 'Tagorichi'; mientras que el domingo les tocará al coro 'Tu muralla', 'De aquí no nos mueve ni Dios', 'Los que nunca salen', 'Las Iguales', 'Los pejigueras', 'Los cacos' y 'Cuarteto Low Cost'. La suerte ya está echada.

Resultado final del sorteo.

Resultado final del sorteo. / Ayuntamiento de Mérida

Categoría juvenil

En lo que respecta a la categoría juvenil, será celebrada una única sesión el viernes 6 de febrero en el mismo espacio, comenzando con la actuación de una chirigota, seguida del cuarteto y otra chirigota. Después del descanso, actuará una comparsa, cerrando la sesión una chirigota. Dicho día, el orden de actuación será el siguiente: 'Los patatas', 'Ventanas con vista al vecino', 'Los farraguas' y 'Un corte con plumas'. Cada día que pasa queda menos para la divertida fiesta de disfraces.

Resultado final del sorteo.

Resultado final del sorteo. / Ayuntamiento de Mérida

