Suceso en el puente Lusitania
Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida
La señora tuvo que ser traslada al hospital
Una mujer de 65 años ha necesitado asistencia sanitaria a primera hora de la mañana de este lunes a consecuencia de un atropello sucedido cuando la señora cruzaba por un paso de peatones del puente Lusitana, a la altura de la rotonda de Augusto. Según los datos que ha facilitado a este periódico el 112 de Extremadura, la accidentada tuvo que ser atendida por los sanitarios y trasladada por una ambulancia del SES al Hospital de Mérida para una exploración médica.
08.53 horas
El accidente ocurrió a las 08.53 horas, después de que un vehículo arrollase a la señora. Como consecuencia del atropello, la mujer resultó herida con varias fracturas. Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la la Policía Local emeritense en un coche patrulla.
