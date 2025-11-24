Escuelas de baile
En Mérida el flamenco se baila en la calle
El arte llenó la plaza de España a pesar del frío
Aquí también se celebra el Día Internacional del Flamenco. Mérida sacó ayer a sus escuelas de baile flamenco a la plaza de España para presentar los distintos conocimientos artísticos y coreografías que los alumnos están aprendiendo de la mano de sus profesores. El arte llenó este pasado domingo de calor el céntrico espacio a pesar del frío. Vecinos y turistas que se encontraban en ese momento por la zona se sorprendieron al ver la cantidad de bailaoras y bailaores moviendo el esqueleto. Fue un espectáculo emocionante e irrepetible que puso de manifiesto que a los emeritenses les encanta el flamenco y bailar.
Estas han sido las mejores fotos
