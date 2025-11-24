Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escuelas de baile

En Mérida el flamenco se baila en la calle

El arte llenó la plaza de España a pesar del frío

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Aquí también se celebra el Día Internacional del Flamenco. Mérida sacó ayer a sus escuelas de baile flamenco a la plaza de España para presentar los distintos conocimientos artísticos y coreografías que los alumnos están aprendiendo de la mano de sus profesores. El arte llenó este pasado domingo de calor el céntrico espacio a pesar del frío. Vecinos y turistas que se encontraban en ese momento por la zona se sorprendieron al ver la cantidad de bailaoras y bailaores moviendo el esqueleto. Fue un espectáculo emocionante e irrepetible que puso de manifiesto que a los emeritenses les encanta el flamenco y bailar.

Estas han sido las mejores fotos

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña.

El baile flamenco se apodera de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
  2. El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
  3. El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo
  4. Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida
  5. Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta
  6. Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida
  7. La Justicia reactiva la denuncia de Fondenex y pone bajo lupa las obras de la plaza de Santa Eulalia en Mérida
  8. Los Guilles, a la búsqueda de chollo inmobiliario en Mérida

En Mérida el flamenco se baila en la calle

En Mérida el flamenco se baila en la calle

El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo

Así funciona la recogida de enseres en Mérida: Nerea abre camino

Así funciona la recogida de enseres en Mérida: Nerea abre camino

La suerte está echada y Mérida ya conoce el orden de actuación del Carnaval Romano 2026

La suerte está echada y Mérida ya conoce el orden de actuación del Carnaval Romano 2026

Entre la felicidad y la magia: los niños de Mérida dan la bienvenida al parque de atracciones navideño

Entre la felicidad y la magia: los niños de Mérida dan la bienvenida al parque de atracciones navideño

Unos premios muy carnavaleros en Mérida: ¡mira todas las fotos de la entrega de las Turutas de Oro 2025!

Unos premios muy carnavaleros en Mérida: ¡mira todas las fotos de la entrega de las Turutas de Oro 2025!

Un motorista de 28 años resulta herido grave por una salida de vía en Valverde de Mérida

Un motorista de 28 años resulta herido grave por una salida de vía en Valverde de Mérida

Pablo López será uno de los cabezas de cartel del Stone&Music Festival de Mérida 2026

Pablo López será uno de los cabezas de cartel del Stone&Music Festival de Mérida 2026
Tracking Pixel Contents