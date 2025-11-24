Así funciona la recogida de enseres en Mérida: Nerea abre camino

La recogida de enseres es uno de los servicios más esenciales —y a menudo menos visibles— para mantener limpia y ordenada la ciudad de Mérida. Cada día, decenas de avisos permiten que muebles, colchones y electrodomésticos abandonados no se acumulen en las calles, evitando problemas de suciedad, seguridad y convivencia. Detrás de este trabajo silencioso hay un equipo que recorre la ciudad barrio a barrio, y entre ellos destaca Nerea Sanguino, operaria de este servicio clave para la imagen y el cuidado de Mérida.

Nerea Sanguino y su compañero Alfonso Pino retiran un colchón. / Javier Cintas

Nerea Sanguino es la primera y, por ahora, única mujer en el servicio de recogida de enseres de Mérida que realiza FCC Medio Ambiente. Llegó al servicio porque siempre le gustó trabajar en la calle, moverse. A Nerea no le asustan los trabajos duros. Cuando se abrió la oportunidad, se presentó y se ganó el puesto como cualquier otro compañero. «Ser la primera mujer en este servicio es algo que me enorgullece, pero también me hace sentir una responsabilidad: demostrar que podemos hacerlo igual de bien que ellos. Al principio fue un reto, pero hoy ya me siento parte de una familia». Nerea transmite seguridad, ganas de trabajar y mucho amor por la ciudad que recorre cada día. Ella es uno más entre sus compañeros.

Para solicitar la recogida de enseres o conocer los puntos autorizados donde se pueden depositar correctamente, lo ideal es llamar al servicio (924 37 31 63) con antelación y dejar los enseres el día que se le indique.

La jornada de Nerea comienza muy temprano, sobre las siete de la mañana. Junto a su compañero Alfonso Pino revisa las rutas y los avisos que han llegado por parte de los ciudadanos. Su furgoneta recorre los distintos barrios de Mérida recogiendo los muebles, colchones, electrodomésticos o lo que la gente haya dejado. A veces son jornadas largas y el trabajo es físico, pero entre el equipo se apoyan con decisión. Al final del día dejan los enseres en el punto limpio o en el lugar correspondiente para su clasificación.

Alfonso Pino y Nerea Sanguido durante su recorrido diario por Mérida. / Javier Cintas

«Recogemos de todo: sofás, colchones, lavadoras, muebles viejos... Los ciudadanos no deberían dejar nunca escombros, restos de obra o materiales peligrosos, para ello, hay otros medios y otro equipo», explica Nerea.

Alfonso Pino y Nera Sanguino colocan los enseres en el camión de recogida. / Javier Cintas

«Recogemos de todo: sofás, colchones, lavadoras, muebles viejos... Los ciudadanos no deberían dejar nunca escombros, restos de obra o materiales peligrosos, para ello, hay otros medios y otro equipo» Nerea Sanguino — Primera mujer del servicio de recogida de enseres de Mérida

¿Cómo solicitar la recogida de enseres?

Para solicitar la recogida de enseres o conocer los puntos autorizados donde se pueden depositar correctamente, lo ideal es llamar al servicio (924 37 31 63) con antelación y dejar los enseres el día que se le indique.

También se pueden llevar directamente al punto limpio de Mérida, donde se aceptan casi todos los objetos grandes. «Lo importante es no dejarlos en la calle cuando a uno le venga bien, porque eso crea suciedad, dificulta el paso y da una mala imagen de la ciudad», añade Nerea.

Se puede pedir por teléfono o a través de la web del ayuntamiento. Lo recomendable es avisar con unos días de antelación, así se organiza la ruta y todo se recoge correctamente. «Cuando la gente avisa, el servicio funciona muy bien; el problema es cuando se deja todo tirado sin avisar, y eso cada vez pasa más», explica.

Nerea comenta que hay que impulsar la conciencia ciudadana. «Antes la gente avisaba más, pero ahora muchos dejan los enseres en cualquier esquina. Da pena, porque luego son los mismos vecinos los que se quejan de que la ciudad está sucia. Cuidar Mérida es tarea de todos».

Nerea: "No os pongáis límites"

A otras mujeres que quieren dedicarse a trabajos que tradicionalmente han sido de hombres les propone que no se pongan límites. «Que si quieren hacerlo, pueden. No hay trabajos de hombres ni de mujeres, hay trabajos que se hacen con ganas. A mí me costó ganarme mi sitio, pero con esfuerzo, respeto y trabajo se consigue todo. Me gustaría que mi ejemplo sirviera para abrir la puerta a más mujeres en este tipo de oficios».

924373163 Teléfono para solicitar recogida.