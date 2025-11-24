Las piezas de la grúa para la obra del Mercado de Calatrava se alzan en Mérida y sorprenden a los viandantes

Un camión grúa de gran tonelaje ha sorprendido este lunes a los numerosos viandantes que han transitado por la calle Félix Valverde Lillo al observar los trabajos que varios operarios llevaban a cabo para instalar una grúa en el Mercado de Calatrava. La colocación de la estructura se terminará a lo largo del día de mañana y ha obligado a cortar el tráfico por la céntrica vía. La estampa ha resultado llamativa y el montaje de este gigante de metal ayudará en las obras que transformarán el emblemático edificio en el Museo de la Historia y Arqueología de Mérida. El inmueble afronta desde hace unas semananas su reforma integral y las labores estarán finalizadas dentro de 12 meses, tal y como informó el ayuntamiento de la capital extremeña. La empresa Ferrovial Construcción S.A. es el organismo oficial que ejecuta la mejora de este viejo mercado.

Utilizan un camión grúa para montar la grúa del Mercado de Calatrava. / Alberto Manzano

Conservará sus señas de identidad

La edificación conservará sus señas de identidad orginales (fachada y otros elementos). "Supondrá un tractor de la economía emeritense, al tratarse de un museo que será un referente, tanto para los turistas como para los vecinos", explicó el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna. El espacio cultural plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que adentrarán en la evolución urbanística de Emerita Augusta y los eventos históricos que la motivaron. El centro del edificio, concebido como una gran plaza pública cubierta, será uno de los focos polivalentes del lugar pues, en ausencia de eventos o actividades, acogerá una interesante muestra de personajes reales y legendarios.