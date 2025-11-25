Protesta feminista
Alba Redondo denuncia en Mérida que "a las mujeres nos siguen asesinando" y alerta del aumento de la violencia machista en Extremadura
Más de 200 personas se manifestaron en Mérida para exigir el fin de la violencia machista, denunciando el "abandono institucional" y recordando a las víctimas mortales en Extremadura este año.
Concienciar a la sociedad no es algo exclusivo de un solo día (25-N) y eso es algo que tienen muy claro las 200 personas que se han manifestado esta tarde en la capital extremeña con un grito muy contundente: poner fin de una vez a la violencia machista. La concentración, celebrada a las 19.00 horas, arrancó desde la plaza de España y recorrió diferentes calles del centro de Mérida hasta llegar al Templo de Diana. Allí se ha leído un manifiesto en el que las organizaciones feministas piden terminar ya con el "abandono institucional" y exigen "justicia, reparación y no repetición" de la violencia contra las mujeres. En sus pancartas y peticiones, las movilización ha gritado también en torno a la brecha salaria y la violencia vicaria.
Asesinatos
Para la portavoz de la plataforma, Alba Redondo, agente de igualdad de la Asociación Malvaluna, "hoy y cada día" hay que mostrar el rechazo contra la violencia machista y combatirla, pues "a las mujeres nos siguen asesinando y violentando cada día". "La violencia, aunque no se denuncie o no haya asesinatos, sigue estando latente y las denuncias siguen aumentando cada año cada vez con víctimas más jóvenes o con violencias más graves", ha expresado Redondo a la vez que ha recordado las tres víctimas mortales en Extremadura este año. Así, se ha preguntado por qué "se está legitimando la violencia, se está normalizando y se está negando la violencia machista cada día desde instituciones o en cualquiera de los otros contextos vitales".
Mujeres migrantes
Entre los colectivos participantes en la cita, además de personas particulares y representantes políticos como el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, han estado Mujeres migrantes de Extremadura que, con sábanas blancas y pancartas, han recordado a las víctimas migrantes en España asesinadas por esta violencia, que cifran en 18 este año.
