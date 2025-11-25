Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Osuna visita a la cumpleañera

La sonrisa de Teresa Rodríguez, con 101 años de vida, emociona a Mérida

Tarta, velas, flores y un bonito homenaje

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Ambiente festivo y alegre. Este martes ha sido un día muy especial en la Residencia de Mayores Rosalba, pues una de sus usuarias ha cumplido nada menos que 101 años. Teresa Rodríguez ha celebrado su aniversario rodeada de sus familiares y compañeros, personal del centro y ha recibido la visita del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que ha acudido hasta las instalaciones para acompañarla en una fecha tan señalada y hacerle entrega del Escudo de Oro de Mérida y un ramo de flores.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

Matadero provincial

La cumpleañera centenaria, que desarrolló su actividad laboral en el matadero provincial emeritense, sigue mostrando una ternura que emociona. Cuando la acompaña su gente, saca una maravillosa sonrisa, la misma con la que sopló las velas de una tarta para celebrar su nuevo cumpleaños… y que cumpla muchos más, con salud y rodeada del cariño de los suyos.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
  2. El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
  3. Mérida en modo Navidad: concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica
  4. El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo
  5. Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida
  6. Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta
  7. Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida
  8. Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida

Mérida planta cara a las toallitas que se tiran al inodoro y recorta 3.000 kilos en un año

Mérida planta cara a las toallitas que se tiran al inodoro y recorta 3.000 kilos en un año

Kiko Rivera vuelve a Mérida por Navidad para petarlo con una noche de juerga

Kiko Rivera vuelve a Mérida por Navidad para petarlo con una noche de juerga

El 'Pasaporte del Comercio Local' de Mérida te premia por comprar en casa: sorteo de 950 euros y regalos en Navidad

El 'Pasaporte del Comercio Local' de Mérida te premia por comprar en casa: sorteo de 950 euros y regalos en Navidad

La sonrisa de Teresa Rodríguez, con 101 años de vida, emociona a Mérida

La sonrisa de Teresa Rodríguez, con 101 años de vida, emociona a Mérida

San Vicente de Paúl abre en Mérida un nuevo centro formativo que nace como salvavidas para los más vulnerables

San Vicente de Paúl abre en Mérida un nuevo centro formativo que nace como salvavidas para los más vulnerables

Las piezas de la grúa para la obra del Mercado de Calatrava se alzan en Mérida y sorprenden a los viandantes

Las piezas de la grúa para la obra del Mercado de Calatrava se alzan en Mérida y sorprenden a los viandantes

El concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica, entre las actividades más llamativas de la Navidad en Mérida

El concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica, entre las actividades más llamativas de la Navidad en Mérida

Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida

Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida
Tracking Pixel Contents