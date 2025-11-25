La sonrisa de Teresa Rodríguez, con 101 años de vida, emociona a Mérida

Ambiente festivo y alegre. Este martes ha sido un día muy especial en la Residencia de Mayores Rosalba, pues una de sus usuarias ha cumplido nada menos que 101 años. Teresa Rodríguez ha celebrado su aniversario rodeada de sus familiares y compañeros, personal del centro y ha recibido la visita del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que ha acudido hasta las instalaciones para acompañarla en una fecha tan señalada y hacerle entrega del Escudo de Oro de Mérida y un ramo de flores.

El emotivo 101 cumpleaños de Teresa Rodríguez en una residencia emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

Matadero provincial

La cumpleañera centenaria, que desarrolló su actividad laboral en el matadero provincial emeritense, sigue mostrando una ternura que emociona. Cuando la acompaña su gente, saca una maravillosa sonrisa, la misma con la que sopló las velas de una tarta para celebrar su nuevo cumpleaños… y que cumpla muchos más, con salud y rodeada del cariño de los suyos.

