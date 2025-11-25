El próximo 7 de diciembre
Kiko Rivera vuelve a Mérida por Navidad para petarlo con una noche de juerga
Actuará junto a Albert Marti y Óscar Combo
El televisivo y popular Dj Kiko Rivera volverá a Mérida por Navidad y de nuevo triunfará, tal y como hizo el pasado año en el fiestazo de las 'Preuvas'. Con muchos seguidores de su música en la capital extremeña, el hijo de la tonadillera Isabel Pantoja actuará el próximo 7 de diciembre en el Pub Barocco Copas (la discoteca está ubicada en el centro de la ciudad), según ha informado el establecimiento en sus redes sociales. Junto a él, otros dos disyoqueis (Albert Marti y Óscar Combo) harán que la música no deje de sonar entre actuación y actuación a lo largo de la noche para que la juerga esté más que asegurada en la capital.
Venta de entradas
Kiko Rivera tiene mucho tirón y atrae al público. Por ello, la expectación creada en torno al show que ofrecerá en el citado local ha hecho que las entradas empiecen a volar. En estos momentos se pueden adquirir de forma anticipada por 10 euros, un precio reducido que se mantendrá de forma temporal. Quienes opten por comprarlas más tarde deberán pagar 15 euros. El sevillano desplegará todo su talento con su mesa de mezclas y cantará sus propias canciones y también pinchará distintos temazos musicales.
