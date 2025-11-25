Limpieza urbana
Mérida planta cara a las toallitas que se tiran al inodoro y recorta 3.000 kilos en un año
Aqualia y el ayuntamiento de la capital extremeña recomiendan mantener la red de saneamiento limpia para evitar inundaciones
Europa Press
La empresa Aqualia y el Ayuntamiento de Mérida han recomendado preparar y mantener la red de saneamiento limpia tras los episodios pasados de lluvias intensas, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y prevenir inundaciones en las viviendas. En este marco, ambas instituciones han reforzado su compromiso con el saneamiento urbano mediante una visita institucional que se realizó hace unos días a una Estación de Bombeo de Aguas Residuales y a un colector de aguas residuales, y a la que asistieron la edil de Urbanismo, Silvia Fernández, y el gerente de Aqualia Mérida, Abel Haut Sánchez.
22 puntos negros
Para ello, ambos prestaron "especial atención" a la problemática de las toallitas higiénicas y otros residuos arrojados a desagües e inodoros, identificados como una de las principales causas de atascos y averías en la red. Así, Haut dijo que es necesario reforzar la vigilancia de la red, realizando inspecciones con un robot que recorre las tuberías y asegura su limpieza antes y después de cada tormenta. Además, manifestó que los 22 puntos negros de la capital extremeña son zonas sensibles donde, debido a la propia configuración urbana, se acumula agua y se forman balsas. "Están identificados y son especialmente sensibles; como empresa concesionaria, es nuestra responsabilidad actuar sobre ellos", comentó.
Cambio climático
El gerente de Aqualia indicó que el cambio climático está provocando lluvias más torrenciales y, si no está preparada la red de saneamiento, "el agua puede entrar en las viviendas y debemos acondicionar la ciudad para evitarlo". De igual modo, Haut señaló que se han retirado en Mérida15 toneladas de toallitas, tres menos que el año anterior, lo que considera un dato "muy positivo". No obstante, animó a toda la gente a seguir colaborando para evitar atascos o vertidos al río.
Aliviar la red
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, destacó la labor de Aqualia por su rapidez a la hora de responder y solucionar las incidencias de la capital extremeña cuando hay episodios de lluvias, así como por los sistemas de bombeo que permiten "aliviar la red en momentos puntuales". Finalmente, Fernández mandó un mensaje a la ciudadanía de Mérida sobre la importancia de contribuir a "mantener la red limpia y en buen estado", con el objetivo de evitar dolores de cabeza, inundaciones, averías e incidencias que "complican considerablemente la vida diaria en la capital regional cuando llueve".
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
- Mérida en modo Navidad: concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo
- Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida
- Detenidos en Mérida cuatro jóvenes violentos por robar con una escopeta y agredir con tijeras de podar a una dependienta
- Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida
- Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida