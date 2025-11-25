Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Limpieza urbana

Mérida planta cara a las toallitas que se tiran al inodoro y recorta 3.000 kilos en un año

Aqualia y el ayuntamiento de la capital extremeña recomiendan mantener la red de saneamiento limpia para evitar inundaciones

En la imagen, operarios del servicio de Limpieza de Aqualia trabajando, y justo al lado, la edil de Urbanismo y directivos de la empresa.

En la imagen, operarios del servicio de Limpieza de Aqualia trabajando, y justo al lado, la edil de Urbanismo y directivos de la empresa. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Europa Press

Mérida

La empresa Aqualia y el Ayuntamiento de Mérida han recomendado preparar y mantener la red de saneamiento limpia tras los episodios pasados de lluvias intensas, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y prevenir inundaciones en las viviendas. En este marco, ambas instituciones han reforzado su compromiso con el saneamiento urbano mediante una visita institucional que se realizó hace unos días a una Estación de Bombeo de Aguas Residuales y a un colector de aguas residuales, y a la que asistieron la edil de Urbanismo, Silvia Fernández, y el gerente de Aqualia Mérida, Abel Haut Sánchez.

22 puntos negros

Para ello, ambos prestaron "especial atención" a la problemática de las toallitas higiénicas y otros residuos arrojados a desagües e inodoros, identificados como una de las principales causas de atascos y averías en la red. Así, Haut dijo que es necesario reforzar la vigilancia de la red, realizando inspecciones con un robot que recorre las tuberías y asegura su limpieza antes y después de cada tormenta. Además, manifestó que los 22 puntos negros de la capital extremeña son zonas sensibles donde, debido a la propia configuración urbana, se acumula agua y se forman balsas. "Están identificados y son especialmente sensibles; como empresa concesionaria, es nuestra responsabilidad actuar sobre ellos", comentó.

Cambio climático

El gerente de Aqualia indicó que el cambio climático está provocando lluvias más torrenciales y, si no está preparada la red de saneamiento, "el agua puede entrar en las viviendas y debemos acondicionar la ciudad para evitarlo". De igual modo, Haut señaló que se han retirado en Mérida15 toneladas de toallitas, tres menos que el año anterior, lo que considera un dato "muy positivo". No obstante, animó a toda la gente a seguir colaborando para evitar atascos o vertidos al río.

Aliviar la red

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, destacó la labor de Aqualia por su rapidez a la hora de responder y solucionar las incidencias de la capital extremeña cuando hay episodios de lluvias, así como por los sistemas de bombeo que permiten "aliviar la red en momentos puntuales". Finalmente, Fernández mandó un mensaje a la ciudadanía de Mérida sobre la importancia de contribuir a "mantener la red limpia y en buen estado", con el objetivo de evitar dolores de cabeza, inundaciones, averías e incidencias que "complican considerablemente la vida diaria en la capital regional cuando llueve".

