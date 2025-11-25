El 'Pasaporte del Comercio Local' de Mérida te premia por comprar en casa: sorteo de 950 euros y regalos en Navidad

La delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha presentado este martes la nueva campaña de animación comercial 'Pasaporte del Comercio Local', una iniciativa promovida por la Asociación de Comerciantes de Mérida 'Emérita Augusta' en colaboración con el ayuntamiento. El objetivo central es "incentivar y dinamizar el comercio local durante una de las épocas más importantes del año, la campaña navideña", ha manifestado Iglesias.

La campaña busca "fomentar el comercio de proximidad" y "reforzar la importancia del pequeño comercio como motor económico y social", premiando a los ciudadanos que opten por las tiendas locales. Esta idea se suma a la ya activa "Make Comercio Local Cool Again", vigente hasta el próximo 21 de diciembre con sorteo de carros de la compra personalizados.

La presidenta de "Emérita Augusta", Chari Gallego, ha calificado la propuesta como "algo diferente" para acercar un total de 33 tiendas perticipantes a la gente. El funcionamiento es:

Presentación de la campaña. / Ayto. Mérida

¿Cómo participar? Los clientes recibirán un 'pasaporte de comercio'

Requisito: Por cada compra igual o superior a 20 euros, en el periodo del 1 de diciembre de 2025 al 10 de enero del año que viene, el establecimiento pondrá un sello de fidelización.

Pasaporte cumplimentado: El pasaporte consta de ocho casillas que deben rellenarse con sellos de diferentes comercios de Mérida.

Premios: Una vez completado, el cliente podrá depositarlo en la urna del Centro Cultural Alcazaba. Todos los que entreguen su pasaporte recibirán una bolsa personalizada con regalos sorpresa. Además, entrarán en el sorteo de 950 euros en vales de compra (distribuidos en tres de 150€, cinco de 50€ y diez de 25€).

El sorteo final se llevará a cabo el 12 de enero de 2026 en el ayuntamiento de la capital regional.

La Policía Nacional activa el 'Plan Comercio Seguro'

En la presentación también ha participado el inspector de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Juan Luis Sánchez, quien ha detallado el "Plan Comercio Seguro". Este plan anual intensifica las patrullas en el centro de la ciudad para garantizar la seguridad durante las fechas de mayor afluencia.

Sánchez ha asegurado que se refuerzan "los contactos con comerciantes y ciudadanía" para aportar consejos de seguridad, destacando la efectividad de la red de mensajería instantánea que mantienen con los negocios para una comunicación rápida y directa.

Finalmente, Laura Iglesias ha animado a toda la ciudadanía emeritense a "participar activamente en esta llamativa campaña y a consumir en el comercio local durante esta fechas navideñas".