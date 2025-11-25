San Vicente de Paúl abre en Mérida un nuevo centro formativo que nace como salvavidas para los más vulnerables

La Conferencia de San Vicente de Paúl de Mérida inauguró ayer su nuevo Centro de Formación ‘Federico Ozanam´en la barriada de La Antigua, en la calle Juan Rodríguez Suárez, en un acto presidido por el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, junto al presidente General Internacional de la entidad y la presidenta del colectivo en la capital extremeña, Juan Manuel Buergo y Claudia Guerra. También estuvo presente en el acto la edil de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.

Compromiso social

El espacio nace con voluntad de ofrecer asesoramiento a personas vulnerables en sus aulas y reforzar su compromiso social. Entre sus quehaceres destacan el apoyo escolar de niños y de jóvenes, así como la enseñanza formativa de adultos en áreas de digitalización, cursos homologados por el Sexpe y cursos de cocina y repostería para la inserción laboral.

Así fue la inauguración del espacio

Inauguración del nuevo espacio en La Antigua. / Ayuntamiento de Mérida

