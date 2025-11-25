Está ubicado en la barrida de La Antigua
San Vicente de Paúl abre en Mérida un nuevo centro formativo que nace como salvavidas para los más vulnerables
Ofrecerá apoyo escolar a niños y jóvenes, así como cursos de cocina y repostería para adultos
La Conferencia de San Vicente de Paúl de Mérida inauguró ayer su nuevo Centro de Formación ‘Federico Ozanam´en la barriada de La Antigua, en la calle Juan Rodríguez Suárez, en un acto presidido por el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, junto al presidente General Internacional de la entidad y la presidenta del colectivo en la capital extremeña, Juan Manuel Buergo y Claudia Guerra. También estuvo presente en el acto la edil de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.
Compromiso social
El espacio nace con voluntad de ofrecer asesoramiento a personas vulnerables en sus aulas y reforzar su compromiso social. Entre sus quehaceres destacan el apoyo escolar de niños y de jóvenes, así como la enseñanza formativa de adultos en áreas de digitalización, cursos homologados por el Sexpe y cursos de cocina y repostería para la inserción laboral.
