Luis Tosar aterriza en Mérida con ‘Golpes’, el thriller que remueve viejas heridas

La película 'Golpes', de Rafael Cobos, se proyectará en una única sesión el próximo viernes, 28 de noviembre, a las 21.00 de la noche, en Cines Victoria para celebrar el vigésimo aniversario del Festival de Cine Inédito de Mérida. El largometraje narra la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión en la convulsa España de principios de los años 80. Aunque desea empezar de nuevo y mirar al futuro, antes deberá enfrentarse a las heridas de su pasado. Para ello, necesita mucho dinero, y lo necesita con urgencia. Al llegar a Sevilla, reúne a su antigua banda y encadenan varios golpes: sucursales bancarias, joyerías, incluso un casino. Sin embargo, pronto todo se complica: la policía asigna el caso a Sabino, su propio hermano, quien conoce a la perfección su forma de actuar. La película, según informa el certamen en un comunicado de prensa, se ambienta en un territorio ya familiar: esa Sevilla "calurosa y corrupta" de los años 80 que Alberto Rodríguez ha retratado con "brillantez" en varias de sus obras. Está protagonizada por Luis Tosar, Jesús Carroza, Teresa Garzón y Cristina Alcázar, entre otros actores y actrices. Cobos combina ese "frenetismo noir" con el estilo "fabulístico del cine quinqui", planteando una "mirada contemporánea a la marginalidad" (guiada por los sintetizadores y la música electrónica de Bronquio) en una "trepidante" historia sobre la memoria y los lazos familiares, "espejo" de un país empeñado en cerrar viejas heridas.

Dos premios Goya

La cinta se presentó en la Sección Oficial a Concurso de la Seminci de Valladolid 2025. Además, se trata de la primera participación de Rafael Cobos en el Festival de Cine Inédito de la capital regional, según indica en nota de prensa. Rafael Cobos, autor teatral, guionista y director nacido en Sevilla en 1973, cuenta con dos premios Goya al mejor guion por "La isla mínima" y "El hombre de las mil caras", ambas dirigidas por Alberto Rodríguez. Con él ha coescrito también "7 vírgenes" (2005), "After" (2009), "Grupo 7" (2012), "Modelo 77" (2022) y "Los Tigres" (2025), estando las cuatro primeras igualmente nominadas al Goya por su guion. Asimismo, ha sido galardonado en el Festival de Málaga en 2019 con el Premio Ricardo Franco por su trayectoria, y dio el salto a la dirección con la serie "El hijo zurdo", premiada en Canneseries. En el ámbito televisivo, participó en las series "Apagón" y "Anatomía de un instante", y fue cocreador y 'showrunner' de "La peste". Recientemente ha creado la productora Las Afueras Films, y "Golpes" (2025) es su debut como director.