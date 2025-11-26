Navidad por todos los rincones
Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
Mucho talento local en las 19 casetas
Por si a alguien todavía se le ha escapado, la Navidad ya está llamando a la puerta de Mérida. Y lo demuestra el gran número de actividades y preparativos que estos días afloran por los diferentes espacios de la capital extremeña. Uno de los atractivos más esperados será el Mercado Navideño de Artesanía emeritense, que ofrecerá pasatiempos populares y artesanales dirigidos a todos los públicos desde este viernes, día 28 de noviembre, hasta el próximo 5 de enero, en el parque López de Ayala, con 19 puestos artesanales y la tradicional caseta solidaria en la que diferentes entidades benéficas irán rotando.
Economía local
Esta cita navideña, organizada por el ayuntamiento, ha sido presentada este miércoles por la edil de Comercio, Laura Iglesias, con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad y enriquecer la experiencia de las personas que lo visiten. Así, Iglesias ha reafirmado su "compromiso" con el impulso de la economía local a través de la artesanía, poniendo en valor "los productos hechos a mano y apostando por un consumo responsable y respetuoso". Además, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña del Black Friday, se pretende fomentar el comercio local, especialmente en la zona centro y la rambla Mártir Santa Eulalia.
Futbolín
Por ello, el viernes de esta semana, los más pequeños podrán disfrutar de diversas actividades dinamizadoras, de carácter comercial e infantil, en horario de 16.00 horas a 19.00 de la tarde, con pintacaras, hinchables, futbolín, miniferia, entre otras propuestas muy divertidas. Finalmente, la concejala ha señalado que se trata de un evento "imprescindible" en la agenda navideña de los emeritenses, ya que se convierte en un "punto de encuentro" para "disfrutar y consumir".
