Miguel Marín, el 'showman' de Mérida que fluye como pez en el agua en los concursos de televisión

Miguel Marín, ‘showman’ de la vida, como lo describe alguno de sus amigos, es un joven que lleva la alegría como arma de guerra y siente pasión por la palabra. Nació en la capital extremeña en 1999 y estudió Periodismo en Málaga. Pero si hay algo que lo define de verdad es que es un muchacho muy polifacético con numerosas aficiones. Tanto actúa (también es actor), como hace entrevistas, como que te cuenta un chiste, como que participa en programas de televisión... Le falta solo hacer acrobacias en el aire. Debutó como concursante en '¡Ahora caigo!' en el 2018 y, unos cuantos años después, sigue con la mentalidad puesta en la pequeña pantalla. Tenía 18 años cuando apareció al lado del presentador Arturo Valls.

"La experiencia de participar en el concurso fue una pasada. Se trataba de un formato muy divertido y me encantaba verlo a diario con mis abuelos. Nos reíamos bastante", ha explicado Marín. Después, a sus colegas de Mérida se les ocurrió un buen día rellenar con sus datos el formulario para participar en 'First Dates'. Lo que empezó como una broma terminó siendo una nueva experiencia televisa en un programa de citas a ciegas. "Este formato no tiene nada que ver con el primer programa, pero también es entretenido y me lo pasé muy bien", ha manifestado a este periódico.

Pero ahí no queda la cosa, porque hace poco pasó también por el plató de 'Atrápame si puedes' (Canal Extremadura). Suma ya tres programas de televisión y muy pronto lo mismo agranda su lista. "No descarto presentarme a otros como MasterChef o The Floor. En las Islas de las Tentaciones no, que mi madre me mataría (ríe a carcajadas)", ha señalado. Mientras cuenta un chiste para despedirse de los lectores, Miguel Marín ha explicado algunas de las claves para ser buen concursante de tele. "Hay que estar tranquilo y no bloquearse, el resto es pura concentración. Esto me ha permitido ganar unos 400 eurillos. La gente valora bastante el acierto en los programas culurales y más el cachondeo en los de ligar, ya que estos últimos son un poco paripé".