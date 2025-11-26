La Niña Pastori traerá a Mérida los villancicos más flamencos

Mérida prepara unas Navidades con un doble reclamo cultural que promete atraer todas las miradas. Por un lado, Niña Pastori actuará el 27 de diciembre en el Palacio de Congresos, una cita que se perfila como uno de los grandes eventos musicales de las fiestas tan señaladas. Su voz flamenca y su puesta en escena convertirán la noche en un espectáculo único para vecinos y visitantes, en un año en el que la ciudad apuesta claramente por reforzar su programación cultural navideña. La artista andaluza promete no dejar indiferente a nadie con esta nueva propuesta de villancicos, demostrando que el arte le corre por las venas. Resulta ser una genia que en un par de minutos cautiva la oreja de quien la escucha.

Efectos 3D y animaciones

El otro gran atractivo será el videomapping, que del 15 al 21 de diciembre iluminará de colores la histórica fachada del Palacio de la China (plaza de España), transformando este edificio en un lienzo de luz, efectos 3D y animaciones que envolverán al público en una experiencia inmersiva. La combinación del concierto y este espectáculo tecnológico sitúa a Mérida como uno de los destinos más llamativos de la región en Navidad, uniendo mucho arte, patrimonio romano y creatividad digital.