La pregunta que todos se hacen en Mérida: ¿a qué hora se apagan las luces de Navidad?

Mérida dará mañana comienzo a una nueva Navidad con el encendido oficial, a las 19.00 horas, con más de un millón de puntos de luz leds que iluminarán las noches de la capital extremeña hasta el 7 de enero de 2026. El espectacular alumbrado, distribuido por 52 zonas y diseñado con tonalidades cálidas, se encenderá los citados días sobre las 18.30 horas y permanecerá activo hasta medianoche entre semana y hasta la madrugada los fines de semana y festivos. Esta mañana, técnicos de la empresa Henry ultimaban la decoración en la fachada del ayuntamiento emeritense.

Videomapping

La principal novedad de este año será el videomapping navideño que se proyectará en la plaza de España, sobre la fachada histórica del Palacio de la China, del 15 al 21 de diciembre, con animaciones y sonido envolvente que ofrecerán una experiencia inmersiva para todos los públicos. El céntrico espacio volverá a lucir un gigantesco regalo en 3D de 12 metros con 22.000 luces led, tubos snowfal que simulan nevadas y un segundo regalo en forma de pórtico de 8 metros, junto a cortinas luminosas en varios edificios de la plaza. La instalación alcanza una potencia de 81,84 kW, repartida en los más de 1.023.000 bombillas. El encendido se celebrará con un concierto de Celia Vergara & Abel Trigo y la Big Band Ciudad de Mérida. No se lo pierdan.

Principales adornos navideños

El regalo de grandes dimensiones navideño repite en la plaza de España. / Ayuntamiento de Mérida

Oso luminso en el Arco Trajano. / Ayuntamiento de Mérida