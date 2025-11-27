Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio

Casi un año después, las cráteras del Hornito de Mérida siguen sin colocarse tras el percance de la Cabalgata de Reyes

El ayuntamiento encargó la reparación en abril y, a finales de noviembre, no hay todavía noticias

El Hornito de Santa Eulalia sin las dos cráteras.

El Hornito de Santa Eulalia sin las dos cráteras. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Desde que el pasado mes de abril se anunciara en este periódico que el Ayuntamiento de Mérida había encargado a una empresa especializada la restauración de las dos cráteras del Hornito de Santa Eulalia (derribadas accidentalmente durante la pasada Cabalgata de Reyes Magos y fracturadas en múltiples fragmentos), el proceso para arreglarlas se ha demorado en el tiempo. Casi un año después, las piezas continúan sin instalarse y la espera se ha eternizado, pese a que los trabajos están cubiertos por el seguro y cuentan con el informe técnico del Consorcio, según manifestaron fuentes municipales.

Muñeco hinchable

Los elementos datan al menos del siglo XVII y volverán en perfectas condiciones a su lugar. Cabe recordar que estos remates en altura del popular hito histórico y religioso de la capital extremeña, cayeron al suelo -sin que se registraran daños personales- al ser empujados por un cable de telefonía que, previamente, había sido arrastrado por un gigantesco muñeco hinchable de una de las carrozas del tradicional y cortejo navideño.

Noticias relacionadas y más

Destrozos en el Hornito de Mérida al paso de una carroza de la Cabalgata de Reyes

Destrozos en el Hornito de Mérida al paso de una carroza de la Cabalgata de Reyes

Ver galería

Destrozos en el Hornito de Mérida al paso de una carroza de la Cabalgata de Reyes / EL PERIÓDICO

Trozos caídos

Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura y del Consorcio fueron los encargados de analizar y de recoger los trozos caídos, que serán repuesto en la estructura emeritense.

TEMAS

