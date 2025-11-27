Patrimonio
Casi un año después, las cráteras del Hornito de Mérida siguen sin colocarse tras el percance de la Cabalgata de Reyes
El ayuntamiento encargó la reparación en abril y, a finales de noviembre, no hay todavía noticias
Desde que el pasado mes de abril se anunciara en este periódico que el Ayuntamiento de Mérida había encargado a una empresa especializada la restauración de las dos cráteras del Hornito de Santa Eulalia (derribadas accidentalmente durante la pasada Cabalgata de Reyes Magos y fracturadas en múltiples fragmentos), el proceso para arreglarlas se ha demorado en el tiempo. Casi un año después, las piezas continúan sin instalarse y la espera se ha eternizado, pese a que los trabajos están cubiertos por el seguro y cuentan con el informe técnico del Consorcio, según manifestaron fuentes municipales.
Muñeco hinchable
Los elementos datan al menos del siglo XVII y volverán en perfectas condiciones a su lugar. Cabe recordar que estos remates en altura del popular hito histórico y religioso de la capital extremeña, cayeron al suelo -sin que se registraran daños personales- al ser empujados por un cable de telefonía que, previamente, había sido arrastrado por un gigantesco muñeco hinchable de una de las carrozas del tradicional y cortejo navideño.
Trozos caídos
Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura y del Consorcio fueron los encargados de analizar y de recoger los trozos caídos, que serán repuesto en la estructura emeritense.
