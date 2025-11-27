Mérida llama a los cazapalomas y despliega 20 jaulas para frenar a las ratas del aire

El aumento de las comunidades de las ratas del aire se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza, así que el Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado a la empresa Athisa Sanidad Animal el contrato para la instalación de 20 jaulas en distintas zonas de la ciudad encaminadas a minimizar la población de palomas y, por tanto, los daños que están ocasionando por las barriadas, y trabaja en la licitación de un contrato para poner en marcha un servicio de control permanente de la especie.

Bienestar animal

El contrato adjudicado para la instalación de jaulas es de 18.000 euros y el que se prepara asciende a 70.000. El consistorio emeritense ha señalado que los trabajos para realizar los programas descritos no supondrán molestia para los ciudadanos y, en todos los casos, se ejecutarán de modo profesional, en orden a reducir cualquier riesgo para el hombre, los animales o el medio ambiente, cumpliendo siempre la normativa de protección de los animales. Los equipos de captura se revisarán para evitar situaciones de estrés en las especies y manteniendo el bienestar animal. Las localizaciones de las jaulas se irán rotando para poder ir disminuyendo la población en la localidad, dependiendo de las características del edificio y en los lugares resultantes de cualquier emergencia que se considere oportuno, según los criterios del personal técnico municipal emeritense.

Palomas en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Quejas vecinales

El ayuntamiento de la capital extremeña también ha informado de que los servicios veterinarios del consistorio ponen a disposición de la ciudadanía una línea abierta de atención a quejas vecinales por problemas de palomas en el correo: controldeespecies@merida.es. A este correo electrónico pueden realizar la solicitud de puesta de jaulas en un edificio privado y los vecinos recibirán un cuestionario para conocer la idoneidad del edificio para la colocación de las mencionadas jaulas trampas.

No darle de comer

Si el resultado es positivo la empresa solicitará una autorización de todos los propietarios de dicho inmueble para la instalación, así como autorización de acceso de manera autónoma y permanente a las jaulas mientras estén colocadas. Asimismo ha añadido que es muy importante tener en cuenta y subrayar que la cantidad de palomas que pueden localizarse puntualmente o habitar de forma permanente en un sitio está estrechamente relacionada con la comida, agua y refugios. Por último, el ayuntamiento ha insistido en la necesidad de no darles de comer en la calle, terrazas, balcones y no dejar a su alcance alimentos, ya que con este simple gesto, se consigue que se mantenga un mínimo de reproducción en Emerita Augusta.