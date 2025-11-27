Mérida llama a la solidaridad con la venta de flores de Pascua para apoyar la salud mental

La Navidad no se entiende en la capital extremeña sin la solidaridad. Por ello, Feafes Salud Mental, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, pone en marcha una campaña fraternal de venta de flores de Pascua al precio de cinco euros, con el objetivo de recaudar fondos para las actividades y actuaciones que lleva a cabo este colectivo en la ciudad. La concejala de Accesibilidad Universal e Inclusión del consistorio emeritense, Susana Fajardo, acompañó a los responsables de la asociación en la presentación de la iniciativa este pasado miércoles, que se lleva realizando desde hace varios años.

Brillante labor

El objetivo es ayudar a que el colectivo pueda recibir unos fondos que "le hacen falta" para poder seguir haciendo la labor tan brillante que realizan de cara a los apoyos de las personas con enfermedad mental, que tienen su salud mental "comprometida" y sus familias, y que según ha añadido necesitan un "apoyo extenso" en "muchísimas ocasiones".

Flor de Pascua. / Stars for Europe

Ayudar a familias y chavales

A su vez, el presidente de Feafes, Germán Palma, dijo que en la asociación tienen muchas actividades con familias y con los chavales, por lo que necesitan sacar algunos fondos "para ayudar a los demás". Así, Palma explicó que se trata de una asociación sin ánimo de lucro que tiene que organizar actividades solidarias para "poder sobrevivir y ayudar los familiares y a los chavales". Por su parte, la gerente de Feafes, Eva Jiménez, manifestó que la campaña se desarrolla a través de las redes sociales, donde se puede acceder a la información.

Puesto en Santa Eulalia

Del mismo modo, instalarán durante las fiestas navideñas un puesto en la céntrica calle Santa Eulalia para que los emeritenses puedan adquirirlas. La venta puede ser a través de internet, bizum, transferencia bancaria o haciendo los pedidos por WhatsApp.