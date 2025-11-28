Mérida invierte más de un millón de euros para la formación e inserción laboral de 48 alumnos

La delegada de Formación para el Empleo, Pilar Amor, ha anunciado que el Ayuntamiento de Mérida ha presentado la solicitud de aprobación del proyecto Barraeca V, de la Escuela de Aprendizaje Laboral, con una subvención de 1.166.950,20 euros. Se trata de una ayuda finalista destinada a la formación de 48 alumnos en cuatro especialidades con altas posibilidades de inserción laboral, para las cuales ya existen compromisos de contratación de 30 personas por parte de empresas privadas.

Amor ha explicado que este programa consiste en el desarrollo de proyectos que combinan el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo en actividades de utilidad pública o interés social, junto a la adquisición de competencias básicas y genéricas, para la mejora de la empleabilidad de las personas participantes, a través de la profesionalización, el acompañamiento y la adquisición de experiencia, con el objetivo último de facilitar su inserción laboral.

Dos etapas

En la etapa inicial, de tres meses de duración, "el alumnado recibirá formación profesional o formación en el trabajo relacionada con la ocupación a desempeñar". La formación en esta fase incluirá la formación complementaria sobre prevención de riesgos laborales, competencias digitales y, en su caso, formación básica de apoyo. También se desarrollarán acciones de orientación y asesoramiento y de adquisición de competencias genéricas y transversales. Durante esta etapa, el alumnado tendrá derecho a percibir una beca por la asistencia al proyecto. "El alumnado que figure de alta en el proyecto el último día de la primera etapa tendrá derecho a acceder a la segunda etapa de formación en alternancia con el trabajo siempre que haya superado los módulos formativos cursados en esta etapa", ha destacado.

Durante la etapa de formación en alternancia con el trabajo, de nueve meses de duración, el alumnado-trabajador recibirá formación con una duración mínima del 35% y estará contratado por la entidad promotora, en la modalidad del contrato de formación en alternancia y con una retribución del 75% del SMI. Además, la duración de los contratos de trabajo suscritos con el alumnado trabajador por las entidades promotoras no podrá exceder de la fecha del final del proyecto. También se contratarán a 14 personas que formarán parte del equipo técnico, docente, directivo y de apoyo del proyecto con una modalidad de contratación interina por proyecto.

Especialidades

Las especialidades formativas incluidas en Barraeca V se corresponden a Fontanería y mantenimiento/rehabilitación de edificios y viviendas; Electricidad en edificios e instalaciones; Operario especializado en construcción, patrimonio y excavaciones arqueológicas; y Pintura decorativa en construcción. Las cuatro estarán formadas por 12 alumnos, respectivamente.

"Estas especialidades responden a la relevancia del sector de la construcción en Mérida, tanto público como privado, y a la necesidad de profesionales cualificados para actividades auxiliares vinculadas a la vivienda. Existe una brecha generacional evidente y debemos anticiparnos", ha subrayado la delegada, quien ha añadido que las nuevas especialidades, tres de ellas continuación del proyecto anterior, "tienen un amplio recorrido y altas expectativas de empleabilidad para los futuros alumnos-trabajadores".

Selección del alumnado

En cuanto a la selección del alumnado, Amor ha señalado que el proceso ya está en marcha mediante sondeo del SEXPE y que hoy finaliza el plazo de presentación de solicitudes en el centro de empleo. La selección se completará en diciembre, ya que los participantes deben incorporarse antes del 30 de diciembre.

Finalmente, la delegada ha trasladado además un ruego a la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura. "Entendemos que modificar un decreto requiere tiempo, pero no podemos ser las entidades promotoras quienes suframos la reducción de plazos, tanto para la entrega de solicitudes como para la selección del alumnado", ha concluido.