La Primitiva deja en Mérida un premio de 53.000 euros

La suerte vuelve a visitar a la ciudad de Mérida. El sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado ayer, ha dejado un premio de 53.443,20 euros gracias a un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + complementario), que se ha vendido en la administración de loterías número 7 ubicada en la calle Graciano de la capital extremeña. La combinación ganadora ha correspondido a los números 35, 01, 32, 26, 31 y 13, complementario el 10 y reintegro 3, mientras que el Joker ha correspondido al 9699078.

Además, en el sorteo de La Primitiva de este jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos). Por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 48.500.000 euros.

Otros acertantes

Cabe destacar que de Segunda Categoría hay otros tres boletos acertantes, que han sido validados en un punto de venta de la Avenida de Bayona de Pamplona; en la administración nº 87 de Barcelona, situada en Rubinstein, 2; y en el despacho receptor nº 81.690 de Catarroja (Valencia), situado en Filiberto Rodrigo, 12.