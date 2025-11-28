Fallecimiento
El PSOE de Mérida llora la pérdida de su compañera Teresa Marín Benítez
La agrupación local ha confirmado que ha fallecido la noche de este jueves
Mérida
El PSOE de Mérida llora la pérdida de Teresa Marín Benítez, compañera de la formación, quien ha fallecido durante la noche de este jueves, según ha confirmado la agrupación local en sus redes sociales.
A través de una publicación, han señalado que están a la espera de conocer a qué hora será el funeral. Sus restos se están velando en el antiguo tanatorio de Mérida ubicado en la avenida Felipe IV.
Reconocimiento a su valor
Finalmente, han trasladado su sentido pésame a sus familiares y han dedicado unas palabras de reconocimiento a la labor de su compañera. "Quienes trabajan por un mundo más humano, más justo y más solidario dejan una huella imborrable. Teresa nos deja el valor de su compromiso", han concluido.
- Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
- Mérida en modo Navidad: concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo
- Un trozo de una muralla medieval se esconde bajo el suelo de un solar de Mérida
- Hace meses cerró como heladería y ahora abre como local de comida hawaiana en Mérida
- Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida
- Kiko Rivera vuelve a Mérida por Navidad para petarlo con una noche de juerga
- Así funciona la recogida de enseres en Mérida: Nerea abre camino