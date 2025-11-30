Trasladan al hospital a dos mujeres de 61 años por intoxicación de humo en Mérida

Dos mujeres de 61 años han sido trasladadas este domingo en estado menos grave al Hospital de Mérida por intoxicación de monóxido de carbono. El origen del suceso podría deberse a la mala combustión de una estufa de gas en una vivienda de la capital extremeña, según los datos aportados por el 112.

Una llamada a emergencias a las 02.00 horas de esta madrugada alertó sobre dos mujeres que se encontraban mareadas y con nauseas. Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo del PAC Mérida Norte, así como bomberos y una patrulla de la Policía Local.

La importancia de ventilar

El 112 recuerda la importancia de ventilar adecuadamente las viviendas y revisar de forma periódica los sistemas de calefacción, estufas y calderas para evitar incidentes relacionados con la acumulación de monóxido de carbono, especialmente en esta época del año en la que se intensifica el uso de aparatos de combustión.

Javier Cintas

Este nuevo episodio se produce en un contexto en el que Extremadura registró en 2024 un índice de 3,79 fallecidos por incendios en viviendas por millón de habitantes, con cuatro víctimas mortales, tres hombres y una mujer. Los siniestros se concentraron en los meses de abril, octubre, noviembre y diciembre, y ocurrieron en franjas especialmente sensibles: la mitad de las muertes se produjeron entre medianoche y las 4.00 horas. Tres de las personas fallecidas tenían más de 55 años.

Prevención

A nivel nacional, el pasado año 234 personas murieron en España por incendios, de las cuales el 74% (172) fallecieron por fuegos en el hogar. Según el informe presentado por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), se trata de datos que "no son buenos" y que ponen de manifiesto la importancia de la prevención, especialmente en la vivienda. Cada día se registran en España 53 incendios domésticos, la mayoría “evitables”.

Los expertos inciden en un elemento clave: la ausencia de detectores de humo. Solo una de cada cuatro viviendas en España cuenta con estos dispositivos, pese a que casi el 70% de las muertes en incendios se deben al humo. El presidente de la APTB, Carlos García Touriñán, subrayó que, aunque los datos son ligeramente mejores que el año anterior, “no pueden dar ninguna satisfacción”, e insistió en la necesidad de generalizar estos sistemas.

Perfiles más vulnerables

En la misma línea, el director de Prevención de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, comparó la situación con la seguridad vial: “Si el 75% de los conductores fallecidos no llevara cinturón, llamaría la atención. Lo mismo debería ocurrir con la ausencia de detectores en 3 de cada 4 casas”. Estos aparatos tienen un precio de unos 20 euros y una vida útil de diez años. Según los promotores del informe, su implantación generalizada podría evitar cerca de 900 muertes y reducir a la mitad el riesgo de fallecimiento.

El estudio también advierte de los grupos más vulnerables: el 43,2% de los fallecidos tenía más de 65 años, y el 30% vivía solo. La edad y la soledad multiplican por tres y por cinco, respectivamente, las probabilidades de morir en un incendio. Además, los meses fríos concentran el 64,5% de las víctimas, y las horas nocturnas, la mitad de los decesos.