Torneo solidario el próximo 10 de diciembre
El fútbol benjamín se dará cita en Mérida para colaborar con los enfermos de parkinson
La entrada para asistir a los partidos será un donativo de dos euros y, además, habrá barra con precios populares e hinchables para los más pequeños
El campo de María Auxiliadora de Mérida acogerá el 10 de diciembre el II Torneo de Fútbol Solidario Benjamín 'Creando conciencias', una cita deportiva y benéfica que busca recaudar fondos para la Asociación Regional de Parkinson Extremadura. La iniciativa está organizada por el Club Atlético Romano y contará con la participación del Imperio C.P. A.D. Mérida, C.D. La Corchera y, como novedad este año, dos equipos integrados por personas con diversidad funcional, reforzando el espíritu inclusivo del evento.
En la entrada del recinto se instalará una mesa informativa sobre la entidad y se recogerá un donativo simbólico de dos euros para colaborar con la causa. El torneo arrancará a las 10 horas con un saque de honor a cargo de Luis Rodríguez Ardila, profesional que cuenta con una destacada trayectoria en los cuerpos técnicos del Atlético de Madrid y el Liverpool, y es socio afectado por la enfermedad.
La jornada incluirá una barra con bebidas, montaditos y paella a precios populares, además de hinchables para los más pequeños y un sorteo de camisetas de clubes de fútbol cedidas para la ocasión. Al finalizar, todos los equipos recibirán un trofeo y cada niño participante obtendrá un regalo, así como una bolsa de avituallamiento.
Deporte y solidaridad
El delegado de Deportes, Toni Marín, ha animado este lunes a la ciudadanía a asistir a un evento que “une deporte y solidaridad, demostrando la sensibilidad del mundo del fútbol”. Por su parte, Rodríguez Ardila ha puesto en valor la importancia de que las categorías de base vivan experiencias que combinan deporte e inclusión: “La ilusión y los sueños de estos jugadores encuentran aquí una convivencia única”.
Por último, la directora técnica de la Asociación Regional de Parkinson Extremadura, Noelia Pavón Rodríguez, ha subrayado que el torneo “simboliza un gesto colectivo de solidaridad”, al tiempo que evidencia que el deporte “puede ser una herramienta poderosa para transformar la realidad de quienes más lo necesitan”.
- El PSOE de Mérida llora la pérdida de su compañera Teresa Marín Benítez
- Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
- Mérida en modo Navidad: concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo
- Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida
- Kiko Rivera vuelve a Mérida por Navidad para petarlo con una noche de juerga
- La pregunta que todos se hacen en Mérida: ¿a qué hora se apagan las luces de Navidad?
- Así funciona la recogida de enseres en Mérida: Nerea abre camino