Mérida busca el mejor escaparate navideño: premio a la creatividad del comercio local

El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha una nueva edición del concurso de ambientación navideña en escaparates, una iniciativa con la que pretende estimular la creatividad del comercio local, así como reconocer el esfuerzo de quienes decoran sus establecimientos para dar la bienvenida a la Navidad 2025.

A tenor de las bases del certamen navideño, podrán participar todos los comercios con local físico abierto al público y que dispongan de escaparate o espacio interior visible que pueda decorarse. En concreto, las ambientaciones deberán mantenerse sin cambios desde el 12 de diciembre hasta el 5 de enero, fechas en las que los integrantes del jurado realizarán sus valoraciones.

Participación

El tribunal visitará los establecimientos participantes y tendrá en cuenta criterios como diseño, originalidad, iluminación, armonía visual y coherencia. Se otorgarán tres premios: 1º, 2º y 3º para el Mejor Escaparate Ambientado. La participación es gratuita y los comercios interesados deberán enviar su solicitud antes del 10 de diciembre, a las 15 horas, al correo electrónico comercio@merida.es, indicando en el asunto 'Concurso ambientación navideña 2025'.

Según ha informado el consistorio en nota de prensa, la inscripción debe incluir el nombre comercial del establecimiento, su dirección, persona de contacto y teléfono. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el próximo 22 de diciembre. "Una oportunidad más para que Mérida vuelva a lucir su mejor espíritu navideño y el comercio local brille como protagonista", ha destacado.