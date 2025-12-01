Día mundial de la lucha contra el sida
Mérida renueva su compromiso frente al VIH: monumentos iluminados y un lazo rojo
El ayuntamiento difunde la campaña 'Por salud, por responsabilidad, hazte la prueba del VIH'
Mérida vuelve a vestirse de rojo con motivo del Día Mundial del Sida, que cada 1 de diciembre recuerda la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la visibilización de las personas que conviven con el VIH. El Ayuntamiento de Mérida se suma un año más a la jornada con varias actuaciones de visibilización como la colocación de una pancarta con el lazo rojo conmemorativo en la fachada de la Oficina de Turismo, situada en la Puerta de la Villa, desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre.
Además, la plaza de las Méridas del Mundo y un tramo del puente romano se iluminarán del color emblema de la lucha contra esta enfermedad durante la noche de este lunes, al tiempo que el consistorio emeritense promoverá en sus perfiles oficiales en redes sociales la difusión de la campaña 'Por salud, por responsabilidad, hazte la prueba del VIH', un mensaje centrado en la importancia del diagnóstico precoz, uno de los principales pilares para frenar nuevas transmisiones.
Más iniciativas
A las iniciativas municipales se suman otras de entidades y colectivos. Así, la Fundación Atenea ha instalado este lunes, a partir de las 10.00 horas, una mesa informativa en la Plaza de España con materiales preventivos y asesoramiento para quienes deseen resolver dudas o conocer recursos disponibles. Por su parte, el alumnado del IES Santa Eulalia también participará activamente con diversas actividades de dinamización dirigidas a sensibilizar sobre la realidad del sida entre jóvenes y comunidad educativa.
A lo largo del mes de diciembre, el centro cultural Santo Domingo acogerá una exposición fotográfica sobre el VIH realizada por estudiantes de los ciclos formativos de Tratamiento y Captación de la Imagen del IES Rodríguez Moñino de Badajoz y del IES El Brocense de Cáceres. La muestra busca ofrecer una mirada crítica y artística sobre la enfermedad, la prevención y el estigma social. Por último, la empresa de transportes uirbanos se suma a la campaña con la colocación de lazos solidarios en los autobuses.
- El PSOE de Mérida llora la pérdida de su compañera Teresa Marín Benítez
- Mérida le da la bienvenida a un mercado navideño donde cada caseta es una sorpresa
- Mérida en modo Navidad: concierto de Niña Pastori y un videomapping sobre una fachada histórica
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo
- Atropellan y hieren a una mujer de 65 años cuando cruzaba un paso de peatones en Mérida
- Kiko Rivera vuelve a Mérida por Navidad para petarlo con una noche de juerga
- La pregunta que todos se hacen en Mérida: ¿a qué hora se apagan las luces de Navidad?
- Así funciona la recogida de enseres en Mérida: Nerea abre camino