Mérida renueva su compromiso frente al VIH: monumentos iluminados y un lazo rojo

Mérida vuelve a vestirse de rojo con motivo del Día Mundial del Sida, que cada 1 de diciembre recuerda la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la visibilización de las personas que conviven con el VIH. El Ayuntamiento de Mérida se suma un año más a la jornada con varias actuaciones de visibilización como la colocación de una pancarta con el lazo rojo conmemorativo en la fachada de la Oficina de Turismo, situada en la Puerta de la Villa, desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre.

Además, la plaza de las Méridas del Mundo y un tramo del puente romano se iluminarán del color emblema de la lucha contra esta enfermedad durante la noche de este lunes, al tiempo que el consistorio emeritense promoverá en sus perfiles oficiales en redes sociales la difusión de la campaña 'Por salud, por responsabilidad, hazte la prueba del VIH', un mensaje centrado en la importancia del diagnóstico precoz, uno de los principales pilares para frenar nuevas transmisiones.

Más iniciativas

A las iniciativas municipales se suman otras de entidades y colectivos. Así, la Fundación Atenea ha instalado este lunes, a partir de las 10.00 horas, una mesa informativa en la Plaza de España con materiales preventivos y asesoramiento para quienes deseen resolver dudas o conocer recursos disponibles. Por su parte, el alumnado del IES Santa Eulalia también participará activamente con diversas actividades de dinamización dirigidas a sensibilizar sobre la realidad del sida entre jóvenes y comunidad educativa.

A lo largo del mes de diciembre, el centro cultural Santo Domingo acogerá una exposición fotográfica sobre el VIH realizada por estudiantes de los ciclos formativos de Tratamiento y Captación de la Imagen del IES Rodríguez Moñino de Badajoz y del IES El Brocense de Cáceres. La muestra busca ofrecer una mirada crítica y artística sobre la enfermedad, la prevención y el estigma social. Por último, la empresa de transportes uirbanos se suma a la campaña con la colocación de lazos solidarios en los autobuses.