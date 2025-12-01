La San Silvestre de Mérida va tomando forma: ya está abierto el plazo de inscripciones

La San Silvestre de Mérida vuelve un año más a despedir el calendario deportivo de la ciudad con una edición que prometer no defraudar. La tradicional carrera popular que combina deporte y fiesta, ya que se puede participar tanto con equipación deportiva como disfrazado, celebrará su XVII edición el próximo 30 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, con salida y meta en la calle Félix Valverde Lillo.

Búscate en la San Silvestre de Mérida / Jorge Armestar

La prueba contará con tres circuitos urbanos adaptados a las distintas categorías. El principal, de unos 4.000 metros, mientras que los circuitos B y C, de 750 y 150 metros, respectivamente, se reservarán para categorías inferiores y la Caminata para Mayores. Las inscripciones, abiertas hasta el 22 de diciembre, podrán realizarse de forma online a través de chipserena.es o de manera presencial en Deportes Pirron y Her.

Precios y premios

Cabe destacar que el precio por participar es de ocho euros para adultos y caminantes, cuatro para menores de 16 años y 10 para las inscripciones de última hora. Como incentivo, los dorsales del periodo ordinario estarán personalizados y los 1.300 primeros inscritos que retiren su dorsal recibirán además un gorro conmemorativo.

La organización del evento, a cargo del Club de Atletismo Mitreo con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, otorgará premios a los tres primeros clasificados de cada categoría y a los tres primeros de la general, además de medallas para todos los niños participantes. No faltará el componente festivo, ya que se premiarán los cinco mejores disfraces individuales y los cinco mejores de grupo, con un mínimo de tres integrantes.