Equipamiento seguro
El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros
Los nuevos uniformes buscan mejorar la seguridad y la identificación del personal
El Ayuntamiento de Mérida ha licitado el contrato de suministro, por lotes, de uniformidad y equipos de protección individual (EPIs) destinados al personal municipal. Este contrato tienen el objetivo de "garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones", asegurando, así mismo, la correcta uniformidad e identificación del personal, según ha informado este martes el consistorio de la capital extremeña en una nota de prensa.
Plazo de ejecución
El contrato se divide en cuatro lotes que contienen vestuario laboral general, equipos de protección Laboral (epis) general, uniformidad y epis específicos para salvamento y socorrismo y uniformidad y epis específicos para Policía Local. El presupuestos de licitación (IVA incluido) es de 454.794,62 euros para los cuatro lotes, con un plazo de ejecución de dos anualidades, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo viernes, según han señalado las mismas fuentes. Contar con vestuario actualizado y homologado no solamente mejora la prevención de accidentes laborales, sino que igualmente refuerza la profesionalidad y la eficacia de los trabajadores municipales en su día a día.
