El Ayuntamiento de Mérida renueva su armario por 454.000 euros

Los nuevos uniformes buscan mejorar la seguridad y la identificación del personal

El alcalde emeritense posa con varios trabajadores municipales en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha licitado el contrato de suministro, por lotes, de uniformidad y equipos de protección individual (EPIs) destinados al personal municipal. Este contrato tienen el objetivo de "garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones", asegurando, así mismo, la correcta uniformidad e identificación del personal, según ha informado este martes el consistorio de la capital extremeña en una nota de prensa.

Fachada del ayuntamiento de la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Plazo de ejecución

El contrato se divide en cuatro lotes que contienen vestuario laboral general, equipos de protección Laboral (epis) general, uniformidad y epis específicos para salvamento y socorrismo y uniformidad y epis específicos para Policía Local. El presupuestos de licitación (IVA incluido) es de 454.794,62 euros para los cuatro lotes, con un plazo de ejecución de dos anualidades, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo viernes, según han señalado las mismas fuentes. Contar con vestuario actualizado y homologado no solamente mejora la prevención de accidentes laborales, sino que igualmente refuerza la profesionalidad y la eficacia de los trabajadores municipales en su día a día.

