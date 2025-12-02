De los fuegos artificiales a la pitarra popular: vive a lo grande Santa Eulalia en Mérida con estas actividades

Vuelve la fiesta por todo lo alto a la capital extremeña en homenaje a su patrona. La festividad de la Mártir Santa Eulalia se celebrará el próximo 10 de diciembre con diversas actividades gratuitas tanto en la víspera como en el mismo día, y que incluyen fuegos artificiales, procesiones y la tradicional pitarra popular (de todo eso habrá y mucho más). Los actos de Santa Eulalia han sido presentados hoy por la concejala de Semana Santa, Ana Aragoneses, y directivos de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, y algunos de ellos se llevarán a cabo durante los primeros días del último mes del año 2025.

Entre el Lusitania y el Romano

En su intervención, la edil ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento de Mérida a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia en todas las actividades y actos que desarrollarán en estos días con motivo de la patrona de la ciudad. Así, el ayuntamiento ha organizado, "como viene siendo habitual, una gran colección de fuegos artificiales que se realizará el 9 de diciembre, cuando la Mártir llegue a la concatedral, sobre las 23.15 horas, en el río Guadiana, entre el Puente Lusitania y el Romano". Por otro lado, el mismo día 10 de diciembre, a las 14.00, se hará una Pitarra Popular en la Puerta de la Villa, que es "una de las actividades y tradiciones que recuperamos con motivo del Año Jubilar Eulaliense y que ha venido para quedarse".

Imagen de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida. / El Periódico Extremadura

Carmelo Arribas

Además, entre los pasatiempos ofertados, destaca el pregón, que correrá a cargo de Carmelo Arribas, se celebrará el 6 de diciembre, a las 12.00 de la mañana en la basílica de Santa Eulalia, y contará con la actuación musical del Coro Manuel Domínguez, del propio templo religioso, dirigido por Ángel de Miguel. Por su parte, la procesión del día 9 saldrá de la Basílica a las 20.30 horas y tras recorrer diversas calles del centro de la capital extremeña, volverá a la plaza de España para entrar en la Concatedral de Santa María en torno a las 23.15 aproximadamente. En esta procesión habrá una novedad con respecto al acompañamiento musical, que correrá a cargo de la Banda Municipal de Villanueva de La Serena. Ya el día 10 de diciembre, la procesión Solemne saldrá a las 11.15 horas desde la Concatedral de Santa María con su recorrido habitual, plaza de España, calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, rambla Mártir Santa Eulalia y avenida de Extremadura, para entrar en la basílica.

Presentación de las actividades con motivo de la festividad de la patrona. / Ayuntamiento de Mérida

Piquete militar

Una procesión en la que la patrona estará acompañada por todas las asociaciones y hermandades de Mérida y varias de la comarca y al finalizar se celebrará la llamativa ofrenda floral por parte de la Asociación Folclórica Nuestra Señora de la Antigua. Asimismo, este año se recupera el piquete militar, que el año pasado no pudo acompañar a la patrona con motivo de la DANA y, en cuanto al acompañamiento musical del día 10, estará a cargo de la agrupación Nuestra Señora de la Paz y la Banda de Música de Mérida. Al finalizar la procesión, en torno a la 13,15 será la solemne Misa presidida por el arzobispo de Mérida Badajoz, José Rodríguez, en la basílica de Santa Eulalia, según ha confirmado el consistorio de la capital regional.

Mérida se reencontrará con la majestuosidad de la Mártir Santa Eulalia. / El Periódico Extremadura

Adorno floral

En cuanto a la vestimenta y la ornamentación de Santa Eulalia, cabe destacar que este año portará el traje blanco con brocados en oro que es uno de los trajes que complementa su ajuar, según ha explicado el diputado Mayor de Gobierno de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, Carlos López Galisteo. Para el adorno floral este año se ha optado por una composición en tonos pastel que consta de rosas de diferentes tonos. Rosa ramificada, roble blanco, clavel, limonium, entre otras.

Dibujo escolar

Por su parte, el vocal responsable de Formación, Antonio Isidoro, ha presentado la quinta edición de la Exposición de dibujo escolar sobre Santa Eulalia que puede visitarse, en el Centro Cultural Alcazaba, hasta el 15 de diciembre. "Es una muestra del trabajo que hemos realizado la vocalía del Año Jubilar y de Formación conjuntamente con el vocal Antonio Cristóbal García, durante cuatro años en la que se han involucrado 31 colegios de Mérida y de la comarca". Por ello, han planteado la exposición como un "reconocimiento a ese trabajo que se ha hecho por parte de los claustros de los centros educativos, de las familias y de los niños que al final han plasmado sus sentimientos a través de la actividad".