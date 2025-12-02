El IES Emérita Augusta de Mérida culmina su renovación energética

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha visitado este martes el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IES) Emérita Augusta de Mérida tras la finalización de los trabajos que se han realizado en este centro educativo de mejora de eficiencia energética, cambio de luminaria por otra de bajo consumo y más sostenible, entre otras reformas. Vaquera ha acudido también el Centro de Educación Especial (CEE) Emérita Augusta.

En el IES Emérita Augusta, los trabajos que se han acometido han estado relacionados con la mejora de la eficiencia energética de los edificios y el cambio de luminarias por unas modernas, sostenibles y de bajo consumo. La consejera, acompañada por el equipo directivo del instituto, ha conocido la nueva caldera y las instalaciones fotovoltaicas, además, ha comprobado el resultado de los trabajos de sustitución de las cubiertas de las diferentes instalaciones del centro educativo emeritense.

Durante su recorrido por el IES Emérita Augusta, la consejera de Educación ha podido conocer por parte del personal docente algunos de los programas que se imparten en este centro educativo, como el huerto o las instalaciones de prácticas de eficiencia energética para módulos de FP, así como las aulas del futuro o el programa Proyect@, entre otros.

Previamente, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha visitado también el CEE Emérita Augusta de la capital regional, para comprobar cómo se están desarrollando los trabajos de reforma integral de este centro educativo, con la construcción de la nueva residencia y ha mantenido un encuentro con su equipo directivo, según informa la Junta.

Estos trabajos se están centrando en la accesibilidad y la habitabilidad del centro. Para ello, las obras se están desarrollando especialmente en la nueva residencia con la mejora de la enfermería, la sustitución de las cubiertas, la reforma de los aseos y su adaptación, la escalera de emergencias, el ascensor adaptado o la comunicación entre edificios. Asimismo, la consejera ha visitado la reforma de la cocina y la nueva zona que estará dedicada próximamente a dotar y mejorar la autonomía de algunos de los alumnos, "siempre bajo la supervisión de sus cuidadores y el resto de los profesionales".

Por último, cabe destacar que se han destinado a las actuciones de los dos centros educativos más de 3,2 millones de euros por parte de la Junta, según las licitaciones publicadas en los portales de contratación y de transparencia.