La primera gasolinera que se construyó en Mérida ya es oficialmente un Bien de Interés Cultural

La antigua gasolinera de Cepansa (también conocida como del Tiro Pichón) ya puede considerarse como Bien de Interés Cultural y se trata de una de las construcciones emeritenses más significativas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se declara al llamativo inmueble BIC, con la categoría de Monumento, lo que significa dotarlo de la máxima protección patrimonial, por su gran valor industrial. Fue la primera estación de servicios que hubo en la ciudad, obra del arquitecto pacense Luis Morcillo Villar, y comenzó a funcionar en 1953 para dar respuesta a las necesidades del 'Plan Badajoz'. Su ubicación estratégica, en el cruce de las carreteras Nacional-V y Nacional-630, justificó su peculiar diseño. De esta forma, Mérida no solamente consolida otra parte de su legado histórico, sino que abre una nueva etapa en la que su protección y puesta en valor estarán, por fin, a la altura de su grandeza arquitectónica.

Fondenex

Fondenex había solicitado al Gobierno autonómico su declaración como Bien de Interés Cultural. El edificio (único de este tipo que se conserva en la región) es testimonio de una época en la que estas construcciones, dad su importancia y rareza, podían alcanzar un aspecto monumental. En este caso, su excepcionalidad es notable incluso a nivel estatal. La estructura está compuesta por elementos de estilos diversos, combinando características neohistoricistas y regionalistas. Tiene planta trapezoidal y consta de un cuerpo central, que funciona como vestíbulo, y dos alas laterales que se utilizaban como sala de espera, oficina y despacho. Del mismo modo contaba con un almacén y una habitación para los motores y comprensores.

Tres arcos de medio

La fachada presenta tres arcos de medio punto típicos de la arquitectura de los años 50 y de los poblados de colonización. La cubierta de la marquesina se resuelve mediante un chapitel cerámico, de diseño geométrico, a base de líneas quebradas verdes y blancas, el cual remata una pequeña esfera de granito, de tradición neoherreriana, habitual en la construcción española desde el final de la Guerra Civil. La gasolinera se corona con un torreón de planta octogonal que constituye un elemento sobresaliente, formado por dos partes: un volumen prismático con franjas llagadas y un cuerpo superior neomudéjar, que cuenta con ventanas y tejado cerámico. Por fin es una realidad este esperado paso.