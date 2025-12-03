La antigua gasolinera de Cepansa ya es BIC en Mérida: qué cambia ahora, cómo se podrá visitar y por qué su diseño es único

La Junta de Extremadura ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a la histórica gasolinera de Cepansa en Mérida, un edificio emblemático del patrimonio industrial del siglo XX que, por su diseño y relevancia urbana, pasará a contar con el máximo grado de protección patrimonial. La decisión reconoce el valor arquitectónico del inmueble, construido en 1952 por el arquitecto pacense Luis Morcillo Villar y convertido con el paso del tiempo en un referente de la capital autonómica. Por fin es una realidad este esperado paso y la BIC permitirá acceder a ayudas para la restauración de la edificación, proyectos de conservación y actuaciones específicas que garanticen su preservación durante las próximas décadas.

¿Cambia su uso actual tras la declaración de BIC?

La protección no implica un cierre ni un cambio obligatorio de actividad en sus instalaciones, pero sí establece varios límites muy claros:

-Cualquier modificación o restauración en el edificio deberá contar con autorización previa.

-No podrán alterarse sus elementos arquitectónicos esenciales.

-Se priorizará su conservación y posible uso cultural o divulgativo en la capital extremeña.

-Restauración y mantenimiento con garantías.

¿Qué criterios llevaron al BIC?

-El informe técnico destaca varios elementos:

-Su singularidad como arquitectura industrial.

-Su relevancia en la memoria urbana.

-Su valor como ejemplo de estética funcional.

-Su escasez, ya que en Extremadura apenas quedan construcciones de este estilo.

Otras gasolineras consideradas BIC en España

La Cepansa se suma a un pequeño grupo de estaciones protegidas en el país, como:

-La gasolinera de Gesa en Valencia.

-La gasolinera Josep Maria Jujol en Barcelona.

-La antigua gasolinera de Cepsa en Madrid Río (catalogada como patrimonio industrial).

Todas ellas destacan por su valor arquitectónico.

¿Cómo se podrá visitar ahora?

La estación de servicio seguirá siendo accesible desde el espacio público.

-Visitas guiadas autorizadas por la administración cultural.

-Inclusión en rutas patrimoniales de Mérida.

-Señalización interpretativa para explicar su historia y características arquitectónicas.

¿Formará parte de rutas turísticas?

El Ayuntamiento de Mérida podrá estudiar su integración en itinerarios dedicados al patrimonio industrial y a la arquitectura contemporánea, complementando los circuitos monumentales de la ciudad romana. A lo largo de los años, la gasolinera ha sido punto de encuentro, referencia para viajeros e imagen reconocible de un municipio en expansión.