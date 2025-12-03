Bocachanclas reabre el histórico local de Mamba y reactiva el debate sobre el papel de las discotecas en Mérida y en España

Mérida está a punto de cambiar de ritmo. El local que muchos recuerdan como Amazónico y, más recientemente, como Mamba volverá a abrir sus puertas este viernes bajo un nuevo nombre: Bocachanclas, una apuesta que no solo busca captar a un público adulto (entre los 28 y los 40 años), sino también reavivar el pulso de la noche emeritense en plena plaza de España.

La reapertura llega en un momento clave: la ciudad llevaba meses sin un gran movimiento en su ocio nocturno y los propietarios creen que este giro puede contribuir a revitalizar un sector que, históricamente, ha tenido un peso importante en la vida social de Mérida.

Desde finales del siglo XX, las discotecas han sido algo más que espacios de baile. En Mérida, como en el resto de España, fueron uno de los primeros lugares donde se construyó identidad juvenil, donde se mezclaron generaciones y donde se fraguaron amistades, parejas y rituales de fin de semana que marcaron a toda una generación.

No solo han moldeado hábitos nocturnos; también han sido un motor económico: empleo directo (DJ, camareros, seguridad), consumo en torno al turismo de ocio y un efecto arrastre sobre bares, restaurantes y taxis. Cada cierre de un local emblemático deja un vacío difícil de rellenar.

La reapertura de Bocachanclas se interpreta en parte como un síntoma de recuperación tras años complicados para el sector.

El renacer del antiguo Mamba: un proyecto con intención

Los responsables del nuevo Bocachanclas lo tienen claro: quieren aprovechar el pasado del local, pero dándole una vuelta para atraer a un público que ya no busca lo mismo que a los 20 años. De ahí su apuesta por una cabina que mezclará clásicos de los 2000, pop actual y electrónica accesible, pensada para quienes quieren bailar sin excesos ni estridencias.

La carta de coctelería, con combinados de autor y una tapa incluida en cada copa, busca consolidar una experiencia más adulta, más cuidada, más “para quedarse”, explican. También incorporarán estrategias de trato cercano, reconocimiento de clientes habituales y eventos semanales vinculados a grupos de running de la ciudad para fomentar una comunidad estable.

Discotecas: una historia que va mucho más allá de la noche

España fue un país clave en la expansión de la cultura de club en Europa. Desde la explosión de la Ruta del Bakalao en los 90 hasta la consolidación de Ibiza como capital mundial de la música electrónica, las discotecas españolas han marcado tendencias estéticas, musicales y sociales.

En ciudades pequeñas y medianas como Mérida, estos espacios funcionaron durante décadas como refugios culturales, especialmente en los 80 y los 90: salas donde se escuchaba música que no sonaba en la radio, donde llegaban DJs que más tarde serían figuras nacionales y donde la juventud encontraba un terreno propio en una época sin redes sociales.

La antigua discoteca Mamba de Mérida, ahora Bocachancla. / Alberto Manzano

El declive de muchas de estas salas en los años 2000 no solo respondió a cambios generacionales, sino también a nuevas formas de ocio, restricciones normativas y la irrupción de plataformas digitales que restaron centralidad a la pista de baile como punto de encuentro.

Los gerentes confían en que la reapertura suponga un soplo de aire fresco. Quieren diferenciarse por su estilo adulto, por evitar el ambiente demasiado juvenil de otros locales y por su apuesta por una estética moderna sin caer en la masificación. Las promociones de apertura, una campaña en redes con creadores locales y colaboraciones con gimnasios y comercios pretenden posicionarlo rápidamente en la mente del público.

También apuestan por precios moderados, sin dispararse respecto al resto de pubs, y por un concepto híbrido entre bar de coctelería, club accesible y punto de encuentro social.

La pregunta que sobrevuela es si Bocachanclas será un caso aislado o el principio de un nuevo ciclo. Para muchos, la vuelta de un local icónico en uno de los puntos más emblemáticos de Mérida simboliza que la noche aún tiene espacio para reinventarse.

Si la reapertura funciona, podría abrir la puerta a nuevas inversiones y recuperar la idea de la discoteca como lo que siempre fue: un termómetro cultural, un espacio de liberación y una pieza clave en la vida urbana.